Le Canada a officialisé son roster pour le TQO de Victoria : 60 % de NBAers et… Anthony Bennett, de quoi rêver très fort du Japon

Le Canada a donc annoncé son roster final pour tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques, et le moins que l’on puisse dire c’est que le casting est sexy. En quête d’une participation qui leur échappe depuis 2000, cette sélection voudra donc y figurer avec une jeune génération plus que prometteuse. En plus de son casting de joueurs intéressants à tous les postes, l’équipe du Canada pourra également compter sur un autre acteur majeur de NBA : Nick Nurse, le coach qui tentera de driver au mieux cette génération dorée des Road Warriors.

Le Canada a dévoilé son roster officiel pour le TQO de Victoria à domicile et, potentiellement, pour les JO de Tokyo… et leur casting est 4 étoiles : avec 8 joueurs NBA sur 14, ils seront ainsi en cas de qualif l’équipe avec le plus de pensionnaires de la Grande Ligue, après les Etats-Unis bien sûr. Parmi ces noms ? Andrew Wiggins, Nickeil Alexander-Walker, R.J. Barrett, Luguentz Dort, Dwight Powell, Trey Lyles, Cory Joseph et Mychal Mulder. Le roster aurait d’ailleurs pu être encore plus prestigieux, notamment chez les guards où Jamal Murray et Shai Gilgeous-Alexander ont dû renoncer à jouer pour leur équipe nationale après avoir été gênés par des blessures cette année. Même constat pour Chris Boucher, préférant décliner pour se remettre d’une blessure au genou. La Free Agency a également contraint la Team Canada à renoncer à certains noms bien connus ici, Dillon Brooks et Kelly Olynyk notamment, alors qu’un autre nom bien connu de la Grande Ligue a lui aussi convié à la fête pour le plus grand bonheur des nostalgiques : Anthony Bennett. Globalement, le Canada a donc réussi à sortir une équipe leur permettant de rêver aux Jeux Olympiques et pourquoi pas rêver d’accrocher une médaille. Le GM de l’équipe, Rowan Barett, ancienne gloire au pays et accessoirement père de R.J., s’est d’ailleurs félicité de la disponibilité des troupes :

« Nous voulons commencer par remercier les joueurs de s’être sacrifiés pour être avec nous. (…) Je n’utilise pas ces mots à la légère quand on pense à l’éprouvante saison à laquelle ils ont fait face à cause du Covid et à l’historique de leurs blessures. » Rowan Barett pour TSN .

Pour rêver d’Olympisme, les Canadiens devront tout d’abord se défaire de la Grèce et la Chine au TQO durant les poules, avant de s’occuper potentiellement de la République Tchèque, de l’Uruguay ou de la Turquie en demi-finale. Pas dans le tournoi le plus abordable du lot, mais les joueurs de Nick Nurse pourront néanmoins se targuer d’évoluer à domicile à Victoria. Absents des Jeux Olympiques depuis 2000 à Sydney et à la quête d’une médaille depuis 1936, le Canada a une occasion rêvée pour prétendre à alourdir son palmarès alors rendez-vous dès demain pour le début du TQO, et le début… d’une belle histoire ?

Tombé dans un groupe compliqué, le Canada n’a plus qu’une chance pour rejoindre le tableau final des Jeux Olympiques. Il ne faudra pas prendre cette mission à la légère notamment face à des adversaires comme les Grecs ou les Turcs, mais elle semble à la portée du pays de la feuille d’Erable.

Source : NBA.com