Officiel, Chauncey Billups signé pour cinq ans par les Blazers : reste à voir combien de temps il aura Lillard sous la main

Depuis samedi, on sait que Chauncey Billups va prendre en main les Blazers à partir de la saison prochaine. Par contre, on a attendu tout le week-end pour connaître certains détails du deal et l’officialisation de la venue de Mister Big Shot. Ça y est, les infos viennent de tomber.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la news dans la nuit. Chauncey Billups vient de signer un deal de cinq ans avec les Blazers, avec une team option sur la dernière année. L’ancien meneur des Pistons est donc désormais sous contrat jusqu’à la saison 2025-26, mais Portland pourra théoriquement mettre fin à ce partenariat dès 2025 s’il n’est pas concluant. Ce n’est évidemment pas le scénario envisagé aujourd’hui par la franchise de l’Oregon, qui voit en Billups la meilleure option pour prendre en main l’équipe à un moment où cette dernière connaît quelques turbulences. Après une nouvelle déception en Playoffs et un Damian Lillard qui semble s’impatienter de plus en plus, les Blazers arrivent à un tournant. Chauncey aura la responsabilité de faire franchir un cap à Portland avec le talent qu’il possède sous la main, tout ça pour profiter au max de ce qui reste du prime de Dame D.O.L.L.A., sur le point d’avoir 31 ans. Traduction, il n’y a pas de temps à perdre. Au vu de la durée du deal, le manager général des Blazers Neil Olshey semble vraiment convaincu par Billups et ce malgré son inexpérience en tant que head coach. En effet, Mister Big Shot – 44 ans aujourd’hui – n’a jamais occupé un tel poste et a passé seulement une saison sur les bancs en tant qu’assistant aux Clippers. Pas le CV le plus chargé donc, et les Blazers vont faire en sorte de l’encadrer avec des anciens au sein de coaching staff selon ESPN. Malgré ce manque d’expérience, son passé de joueur (champion NBA 2004 en tant que meneur des Pistons, ancien All-Star) a sûrement joué en sa faveur, tout comme une précédente relation avec Olshey quand les deux étaient aux Clippers au début des années 2010.

Si l’atterrissage de Chauncey Billups à Portland est désormais officiel, il ne s’est pas vraiment fait en douceur. En effet, des vieux dossiers sont ressortis ces derniers jours, avec cette affaire d’agression sexuelle en groupe dans laquelle Billups fut impliqué en 1997 quand il n’était qu’un rookie en NBA. Une affaire qui s’est terminée par un arrangement avec la femme en question mais qui revient sur le devant de la scène aujourd’hui. Certains fans des Blazers ont notamment reproché à Damian Lillard d’avoir soutenu la candidature de Billups – tout comme celle de Jason Kidd d’ailleurs – malgré ces anciennes accusations. Dame assure qu’il n’était pas au courant de leur historique, ce qui est tout à fait possible quand on connaît l’intégrité du bonhomme, et il n’aurait pas joué de véritable rôle dans le recrutement de Mister Big Shot d’après les infos de Chris Haynes de Yahoo Sports. Bref, on a connu plus serein comme climat, et tout ça contribue au rififi général qui pourrait pousser Lillard vers la sortie. D’après ESPN, les Blazers auraient réalisé leur propre enquête concernant l’affaire Billups en 1997 – un processus « encouragé » d’ailleurs par Chauncey – sans trouver d’éléments qui auraient pu remettre en cause leur décision.

Pour ceux qui veulent entendre les premiers mots de Chauncey Billups en tant que head coach des Blazers, sachez qu’une conférence de presse d’intronisation est prévue mardi à Portland. L’occasion de voir quelles seront les premières lignes directrices de Mister Big Shot.

