Les highlights de Khris Middleton lors du Game 3 : oubliez Giannis et Trae Young, le patron c’était lui

Après avoir perdu l’avantage du terrain lors du Game 1, les Milwaukee Bucks avaient à cœur de se rassurer en l’emportant à l’extérieur. Dans une State Farm Arena gonflée à bloc et bien chaude, Khris Middleton a pris ses responsabilités pour enclencher la clim.

Khris Middleton répond enfin présent. Après un début de série discret, le bras droit de Giannis Antetokounmpo est sorti de sa boîte. Et de quelle manière ! 38 points, 11 rebonds et 7 assists à 58% de réussite au tir. Comme face aux Nets, c’est au Game 3 que le numéro 22 a décidé de se réveiller. Souvent critiqué pour son apport limité et son irrégularité en Playoffs, le Daim step-up dans les moments les plus importants. En témoigne son clutchissime quatrième quart-temps, où il aura absolument TOUT FAIT à la défense des Hawks, incapable de refroidir Khrissou. L’ailier des Bucks aura marqué plus de points qu’Atlanta dans cet ultime quart-temps, avec 20 pions inscrits. John Collins, Kevin Huerter, Danilo Gallinari… peu importe. Middleton n’avait clairement RIEN A FAIRE du défenseur qui était sur lui hier soir. On a même eu l’impression devant le match qu’il s’amusait à marquer des shoots sur la tête de tout Atlanta. Les Bucks étaient menés de sept points au milieu du quatrième quart-temps. À la fin de ce match ? Les Bucks l’emportent avec un avantage de onze points. Un retournement de situation que Mike Budenholzer doit (presque totalement) à Khris Middleton, qui s’est chargé de tuer le match et les espoirs des Hawks tout seul, comme un grand.

À 3-points, sur des drives, sur une jambe… Khris Middleton était inarrêtable hier soir. Un véritable problème que les Hawks n’ont pas réussi à résoudre sur ce Game 3. Si l’ailier des Bucks répond présent aux prochains matchs, Atlanta risque de bien galérer. Mais bon, demander à Middleton d’être plus régulier en Playoffs c’est comme demander aux Bucks de passer un cap : on veut y croire, on sait que c’est possible, mais il y a toujours des complications…