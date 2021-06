Les Bucks arrachent le money time derrière un Khris Middleton monstrueux : 113-102, 2-1 Milwaukee, au tour des Hawks d’avoir la pression

Hawks et Bucks avaient rendez-vous cette nuit du côté de la Géorgie pour un match déjà capital dans cette série. Désireux de récupérer l’avantage du terrain, Milwaukee se devait de sortir le grand jeu. C’est parti pour le récap ? Let’s go !

Trae Young, Giannis Antetokounmpo, une ambiance de folie, on avait tout pour se mettre bien cette nuit à la State Farm Arena. Atlanta avait envie de remonter la pente après le massacre du Game 2 et le début de rencontre fait magnifiquement office de rédemption. La balle tourne bien, Trae Young est déjà en feu et l’adversaire démarre de manière bien crade. Petit 15-2 en quatre minutes : les fans apprécient. Milwaukee se prend un sacré orage sur la tête mais fait le dos rond derrière un match de traînard. Les shoots du parking ne rentrent pas alors on s’approche un peu du panier pour aller gratter quelques points. L’avantage de taille fait son effet (Giannis se régale) et les Bucks grapillent tranquillement du terrain. Sans être brillants, maladroits à souhait, ils restent dans le sillage des Hawks et parviennent même à égaliser juste avant la pause. Pour quelqu’un qui a vu le début de match, c’est bien payé. On prend les mêmes et on recommence au retour des vestiaires avec Atlanta qui repart de l’avant et les Daims qui restent toujours à proximité, un run se succédant à un autre. Gallinari se montre, Trae Young enchaîne les sucreries avant de se faire la cheville en marchant sur le pied… d’un arbitre. Plus de peur que de mal pour le dégarni mais son absence ne permet pas aux siens d’enfoncer le clou, c’est donc le money time qui décidera de l’issue de ce match. Moment choisi par un certain ailier pour sortir de sa boîte.

7 minutes trente au chrono : Onyeka Okongwu vient d’enchaîner quelques belles possessions des deux cotés du terrain et la salle explose sur son floater qui donne sept points d’avance aux piou-pious. Ils ne le savent pas encore mais un faux cousin d’une princesse anglaise va vite climatiser tout ce beau monde. Son nom ? Khris Middleton ou Kevin Durant, on ne sait pas encore à vrai dire. 3 points en catch and shoot, pull-up, step-back, la plupart du temps sur la tête de son défenseur, le swingman fait la totale aux faucons et le cercle semble d’un coup tripler de dimension à mesure que les tirs rentrent. Il inscrit 20 de ses 38 points sur ce seul acte, pile au moment où on se disait que Milwaukee commençait à grincer des dents. On part sur une performance de très, très, très haut niveau. Cerise sur le gâteau, c’est au tour des Hawks de ne plus mettre un shoot et ils vont subir un terrible 22-5 en l’espace de six minutes, détruisant tout espoir de victoire dans un match qu’ils ont pourtant contrôlé pendant presque quarante minutes. Triste conclusion mais cela montre aussi le gap qui peut exister entre ces deux équipes. Les hommes de Budenholzer, sans être incroyables ont su rester patients et ils ont été froids de réalisme au meilleur des moments. C’est aussi ça, la réalité des Playoffs. Les voilà de nouveau en possession de l’avantage du terrain et cette victoire acquise cette nuit va mettre une belle pression sur les épaules de Trae Young et des siens, lesquels sont obligés de l’emporter mardi sous peine de jouer leur survie dans le Wisconsin.

Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo ont conduit Milwaukee vers une victoire importantissime dans cette Finale de Conférence. Cela fait désormais 2-1 pour les Bucks et ce match pourrait donner bien des regrets à Nate McMillan. Il va falloir se vider rapidement la tête car il y a un Game 4 qui arrive déjà dans deux jours et la défaite est juste interdite sous peine d’offrir trois balles de match au Freak.