Penny Hardaway en course pour devenir coach du Magic : la rumeur prend de l’ampleur, et les souvenirs remontent déjà

Après les récents mouvements sur les bancs NBA, le Magic fait partie des dernières équipes sans coach à l’heure actuelle. Mais ça pourrait bientôt changer car un nom bien connu du côté d’Orlando commence à peser de plus en plus. Mesdames et Messieurs, Penny Hardaway pourrait bien revenir à Disney World.

22 ans après, Penny est-il sur le point de retrouver la franchise dans laquelle il est devenu l’une des jeunes stars les plus excitantes de son époque ? Visiblement, si l’on en croit les dernières infos de The Athletic, c’est une vraie possibilité. Hardaway, actuel coach des Memphis Tigers en NCAA, a passé un entretien avec la franchise floridienne, toujours à la recherche du successeur de Steve Clifford. Un entretien dans lequel Penny aurait fait bonne impression car il fait désormais partie des dossiers qui sont en haut de la liste. Bien évidemment, il n’est pas le seul et d’autres noms commencent à fuiter par-ci par-là. Parmi eux, Becky Hammon (assistante aux Spurs) et Wes Unseld Jr. (assistant aux Nuggets), sans oublier Kenny Atkinson (assistant aux Clippers et ancien entraîneur des Nets) qui pourrait aussi devenir un candidat sérieux. En attendant de voir comment ce processus évolue, rien que d’entendre le nom de Penny Hardaway associé au Magic d’Orlando donne des petits frissons. Durant les nineties, Penny avait enflammé la NBA sous le maillot floridien, enchaînant quatre participations au All-Star Game et des highlights à n’en plus finir aux côtés de Shaquille O’Neal, tout en emmenant le Magic vers ses premières Finales NBA en 1995 seulement six ans après sa création. Si les choses ont ensuite déraillé à cause des gros bobos de Penny et du départ de Shaq, les grandes années d’Hardaway seront toujours associées à Orlando.

Mais Penny Hardaway n’est pas qu’une ancienne superstar du Magic. S’il est aujourd’hui en course pour devenir le prochain coach d’Orlando, c’est aussi parce que son travail de recrutement et de développement de joueurs en NCAA est reconnu dans l’univers du basket US. Né à Memphis et passé par les Tigers avant de débarquer en NBA, Hardaway a pris les commandes de l’équipe de son ancienne université en 2018, et affiche un bilan de 63 victoires pour 32 défaites avec en prime un tournoi NIT remporté en 2021. C’est Penny qui avait notamment recruté James Wiseman, un recrutement qui s’est ensuite transformé en grosse polémique mais ça c’est une autre histoire. Pour une franchise du Magic en reconstruction où la priorité est de développer les jeunots prometteurs qui composent aujourd’hui la franchise, Penny Hardaway possède quelques arguments solides. Reste à voir si cette affaire peut se concrétiser d’un côté comme de l’autre car si Orlando garde logiquement un œil sur plusieurs candidats à la fois, rien n’indique que Penny est 100% prêt à quitter son poste chez les Tigers afin d’intégrer la NBA. Comme le rappelle The Athletic, Hardaway est sous contrat avec Memphis jusqu’en 2026, lui qui avait prolongé son deal avec les Tigers pour cinq années supplémentaires et plus de 12 millions de dollars en décembre dernier.

Penny Hardaway futur coach du Magic ? La rumeur prend de l’ampleur et ce serait quand même un sacré coup médiatique si ça se concrétise. Manque plus que le gros Shaq qui prend la place de manager général et on replonge dans les années 1990.

