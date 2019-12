James Wiseman quitte Memphis en plein milieu de sa suspension : bye bye la NCAA, objectif Draft NBA

La saga James Wiseman en NCAA est désormais terminée, mais pas sans un dernier rebondissement. En plein milieu de sa suspension, l’un des prospects les plus prometteurs des States a décidé de quitter son université de Memphis, et va désormais se préparer à 100% sur la prochaine Draft NBA. La fin d’une histoire qui a beaucoup fait parler.

C’est officiel, on ne verra plus James Wiseman sur les parquets universitaires US. Le pivot des Tigers a annoncé la nouvelle sur son compte Insta à travers un message dans lequel il a notamment remercié ses coaches, le staff et ses coéquipiers de Memphis. Fuck Bye bye la NCAA, Wiseman a désormais les yeux rivés sur la prochaine étape de sa carrière, la NBA. Comme l’indique ESPN, le prospect de 18 piges va engager un agent pour l’accompagner dans son nouveau parcours, lui qui fait partie des favoris pour terminer dans les hauteurs de la Draft 2020. Cette décision de James Wiseman est évidemment liée à cette suspension de 12 matchs infligée par la NCAA. Sans vous refaire toute l’histoire, on vous rappelle juste les faits qui expliquent cette sanction. L’ami James avait initialement été considéré comme inéligible par la NCAA pour avoir bénéficié d’une aide financière de 11 500 dollars (la mère du joueur avait accepté cette somme de la part de Penny Hardaway pour couvrir notamment des frais de déménagement), mais malgré cela, Wiseman avait tout de même joué trois rencontres sous les couleurs des Tigers grâce à une autorisation provisoire délivrée par un juge. Le camp du joueur avait fait appel de cette suspension, sans succès. Du coup, le pivot de Memphis ne pouvait pas rejouer avant le 12 janvier prochain. Il ne jouera désormais plus du tout en NCAA.

James Wiseman quitte donc l’université avec seulement trois petits matchs au compteur. Trois matchs durant la première quinzaine du mois de novembre, face à South Carolina State, UIC et Oregon. Sur ces trois rencontres, Wiseman a proposé des moyennes de 19,7 points, 10,7 rebonds et 3,0 contres à 76,9% au tir, avec notamment un 28-11 lors de son tout premier match NCAA face à SCST. Forcément, on peut se demander quel sera l’impact de cette décision sur sa cote par rapport à la prochaine Draft. Quand vous ne jouez pratiquement pas de la saison, ça peut être un vrai désavantage car il y aura une part d’incertitude concernant le bonhomme. Une saison en université, ça permet quand même aux scouts de juger plus précisément la valeur et le potentiel d’un jeunot. Et là, à part trois matchs solides sous les couleurs des Tigers, ils n’auront pas véritablement de came pour l’évaluer. Cependant, si l’on en croit ESPN, en contact avec des dirigeants NBA, Wiseman devrait rester dans le Top 5 rien qu’à travers son talent et son profil. Visiblement, il n’y a pas assez de concurrence au sein de la prochaine cuvée de prospects pour menacer le pivot dans les hauteurs de la Draft 2020.

Cette décision radicale de James Wiseman ne va pas arranger la réputation de la NCAA, très souvent critiquée pour ses règles qui empêchent les athlètes de percevoir des bénéfices alors qu’ils génèrent beaucoup d’argent. La NCAA a récemment entamé une démarche pour changer cette anomalie, mais beaucoup restent sceptiques. Et l’épisode Wiseman montre encore une fois que certains joueurs sont prêts à faire l’impasse sur le basket universitaire, ou jouer ailleurs, avant de se présenter à la Draft NBA.

