NBA Top 5 du jour : c’est bientôt Noël, alors la défense des Spurs a offert un vol gratuit à Jarrett Allen

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 5 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 20 décembre

1966 : Seattle devient la onzième ville estampillée NBA. Un mois plus tard c’est le nom SuperSonics qui l’emportera après un concours local.

1997 : Pat Ewing s’écroule. Fin de saison pour le maire de New York, début de la fin de carrière mais les Knicks nous offriront tout de même un dernier baroud d’honneur deux ans et demi plus tard.

2001 : le MC des Lakers Chick Hearn met fin à une série de 36 ans et 3 338 matchs au micro à cause d’une opération au cœur. Ça a du leur faire bizarre aux fans quand ils ont entendu Nagui faire la présentation des joueurs.

2005 : score de Lakers – Mavericks après trois quart-temps ? Kobe 62, Dallas 61. Inoubliable.

2006 : David Lee donne la victoire aux Knicks alors qu’il restait 0,01 seconde au chrono. Anomalie historique, apparemment c’est possible mais faut être un très bon volleyeur.

2016 : 55 points pour DeMarcus dans un match absolument psychédélique face aux Blazers.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 20 décembre

1959 : Trent Tucker

1969 : Bobby Phills

1981 : Royal Ivey

1997 : De’Aaron Fox

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Théophile, des Abraham, des Isaac et des Jacob. Vaut mieux avoir lu la Bible, sinon ça ne vous parlera pas des masses.