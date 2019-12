Shaqtin’ A Fool, Saison 2019-20 Vol. 7 : Karl-Anthony Towns est un sacré technicien et le Shaq ne l’a pas loupé

Qui dit vendredi dit poisson pané à la cantine mais dit aussi et surtout Shaqtin’A Fool. Nouvelle édition aujourd’hui du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à vendredi prochain. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.



Et on commence avec la VDM de la semaine puisque si Russell Westbrook avait offert un shampooing à la bière à une fan, Trey Lyles en a rajouté une couche en offrant du rab à sa voisine. Ce qu’on lit dans les yeux de la dame ? Violent. Le trophée du technicien de la semaine est ensuite offert à Karl-Anthony Towns, qui nous gratifie du move le plus claqué de ce début de saison. Un eurostep plus un finger-roll ? Nope, un euroroll, un eurolol même. Place également cette semaine à un Draymond Green qui continue de croire qu’il n’a pas changé de coéquipiers depuis la saison passée et à un Jamal Murray qui nous fait sa plus belle imitation de Pierre Issa et Larry Nance Jr. avec un own-goal de toute beauté. Adam Sandler a apprécié, on est sûr que vous aussi.

Voilà pour les candidats à la meilleure barre de rire de la semaine. Ici ? Difficile de faire un choix mais on avoue que Karl-Anthony Towns qui se prend pour Giannis c’est… sucré.