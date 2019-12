Air Jordan 3 Animal Instinct : idéal pour se fondre dans le décor lors d’un safari photo avec Babac

Premier modèle signé Tinker Hatfield, la Air Jordan 3 ne compte plus ses déclinaisons. Mais il est encore possible d’être original avec cette édition sauvage qui fera appel à votre instinct animal. En effet, la panthère noire, le léopard, la girafe, le zèbre ou encore le tigre sont tous représentés à travers leur pelage soyeux sur cette pièce de collection. Un effet fourrure évidement perceptible au toucher avec cette texture en fausse peau de bête dont on n’a pas obligatoirement l’habitude sur des sneakers. Heureusement que Lance Stephenson et Gérard ne sont plus dans la Ligue car ils passeraient leur temps à caresser les pieds de leurs adversaires pour les déconcentrer avant chaque lancer-franc. On plaisante car il s’agit bien plus d’un modèle lifestyle qu’autre chose et on ne voit d’ailleurs pas qui pourrait mieux le porter que notre idole à tous, le grand J.R. Smith. Quitte à ne pas jouer au basket, autant se balader avec style pour aller encourager les Indians en MLB ou pour se rendre à un concours de lancer de soupe. Parmi les petits détails supplémentaires qui font la différence, le petit « INSTINCT » sur une étiquette brodée à l’intérieur de la languette, un logo Jumpman rouge à l’avant et surtout une semelle en gomme, un matériau plutôt rare pour la Air Jordan 3.