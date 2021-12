NBA Top 5 du jour : au pays des géants, Rudy Gobert montre à Jarrett Allen qui est le patron

Vous connaissez la tradition. Chaque nuit NBA est suivi d’un petit Top 10 qui rassemble les meilleures actions de la nuit. Aujourd’hui, ce Top 10 se transforme en Top 5 vu qu’on a eu droit qu’à quatre matchs dimanche, mais ça suffit à notre bonheur.

Miles Bridges ouvre le bal avec un gros tomar en pénétration. Dédi à John Collins qui a préféré s’écarter du chemin plutôt que de défendre son panier.

On reste dans le même match, avec un homme à la crinière blonde qui lâche un dunk plein d’autorité sur les Faucons. Son nom ? Kelly Oubre Junior.

Rudy Gobert vs Jarrett Allen. Duel de géants, mais le premier a montré au second qui est le patron.

Kenyon Martin Jr., le fils de son père.

Encore un poster pour John Collins. La victime du jour ? Cody Martin.

Voilà voilà, on s’arrête là pour aujourd’hui, et on se donne d’ores et déjà rendez-vous demain matin pour un nouveau Top des familles !