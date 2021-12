Résumé NBA (scores, stats, highlights) : sixième victoire consécutive pour les Rockets, que jouent-ils de moins que le titre ?

Quatre matchs furent au programme de la nuit dernière, et honnêtement, on s’en est drôlement bien sortis. Les Cavaliers et le Jazz ont lâché l’un des thrillers de ce début de saison. Les Frelons nous ont appris qu’ils battaient mieux des ailes que les Faucons. Les Wizards n’ont plus rien de magiques et Brandon Ingram a lâché 40 plaques… dans le vide. On se fait couler un truc et on regarde ça ensemble.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

Les Cavaliers et le Jazz se sont livrés un magnifique duel, probablement le meilleur dimanche soir de ce début de saison

Darius Garland (31/4/5/4/1) et Evan Mobley (14/12/3/1/1) ont bien représenté la jeunesse de l’Ohio

Rudy « Rodman » Gobert a lui aussi répondu présent avec 6 points, 20 rebonds et 5 blocks, mais surtout un ÉNORME poster sur Jarrett Allen

L’homme du match ? Donovan Mitchell et ses 35 points à 12/21 au tir

Pour les notes de ce Cavaliers – Jazz, c’est juste ICI

Sans LaMelo Ball, Mason Plumlee, Jalen McDaniels et Terry Rozier, les Hornets ont gagné à Atlanta

Un succès qui revient en grande partie au duo Miles Bridges – Kelly Oubre Jr. qui a compilé 60 points à 69% au tir pour… 0 ballon perdu

Trae Young a été bon (25/4/15), sans plus, et John Collins – 32 points et 12 rebonds – a tout donné, en vain

À noter les 39 minutes de jeu de Timothée Luwawu-Cabarrot soit… le plus gros temps de jeu pour un élément des Hawks ce dimanche

Le céfran en a profité pour caler 12 points, 4 rebonds, 2 assists et 2 contres

Sous l’impulsion d’un grand Pascal Siakam (31 points à 10/21 au tir), les Raptors sont venus à bout de bien tristes Wizards

Joel Ayayi est rentré 4 minutes dans le garbage time, pour un rebond et aucun tir déclenché

Malgré 40 points de Brandon Ingram, les Rockets ont décrocher un sixième succès consécutif

Tiens, la série de victoires a commencé pile au moment où Jalen Green s’est blessé, coïncidence ?

# Quelques images pour égayer votre journée

RUDY GOBERT QUI ÉCRASE JARRETT ALLEN pic.twitter.com/eQTAYXr47N — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 5, 2021

EVAN MOBLEY WITH THE BLOCK ON DONOVAN MITCHELL 😤 pic.twitter.com/lWF9RDTxFK — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 5, 2021

Ce sport est le basketball.pic.twitter.com/oVjFpY7Znf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 5, 2021

28 for @KELLYOUBREJR.

32 for @MilesBridges. The @hornets duo capped their big nights with respective clutch buckets late! pic.twitter.com/sfrQIRDnmy — NBA (@NBA) December 6, 2021

24 points at the half for Pascal Siakam 🔥 Watch on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/Z4Vn7sj0Z0 — NBA (@NBA) December 6, 2021

# Le Top 10 de la nuit

A retrouver en cliquant sur ce lien magique, ou patienter.

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir