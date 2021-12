Les Hornets réussissent leur coup à Atlanta : qu’importe une infirmerie remplie quand le cœur l’est davantage

Ce dimanche, les Hornets se déplaçaient dans le nid des Faucons pour tenter d’y voler les œufs. Sans LaMelo Ball, Terry Rozier, Jalen McDaniels et Mason Plumlee – tous quatre entrés dans le protocole COVID – la troupe de James Borrego avait la lourde tâche de mettre fin à une série de trois revers consécutifs, à l’extérieur, chez un concurrent direct au Top 8. On débrief.

Il est de ces soirées où les noms ne comptent plus. Peu importe l’effectif, le cœur est tellement généreux qu’il prend le relais d’un roster amoindri par les aléas d’une saison régulière. D’une saison régulière, ou d’une pandémie puisque LaMelo Ball, Terry Rozier, Jalen McDaniels et Mason Plumlee sont tous les quatre entrés dans le protocole COVID samedi dernier. Un coup derrière la nuque des Hornets (13-11) survenu au beau milieu d’une série de trois défaites consécutives (Rockets, Bucks et Bulls). Non seulement le timing est mauvais, mais la porte d’entrée du Top 8 de la Conférence Est est complètement bouchée par des équipes de qualité et aux ambitions similaires. On pense aux Knicks (11-12), à Philly (12-11), Cleveland (13-11), Boston (13-11), Washington (14-10) et bien sûr à Atlanta (12-11). Chaque franchise concernée par cette Playoffs race a donc intérêt de garder son infirmerie la plus vide possible, le moindre trou d’air menaçant la perte de vue du peloton. C’est d’ailleurs pourquoi ce Hawks – Hornets était le match à remporter, afin de prendre une rampe dorée et de surfer sur une nouvelle dynamique. Les Hornets ont visiblement apprécié le concept et sont repartis avec le coffre-fort de la State Farm Arena. Une victoire 127-130 décrochée à la sueur du front, l’âme chevillée au corps. Malgré un Trae Young en 25/4/15, un John Collins à 32 points et 12 rebonds ainsi qu’un Timothée « Cocorico » Luwawu-Cabarrot à 12 points, 4 rebonds, 2 assists et 2 contres en… 39 minutes de jeu (plus gros temps de jeu des Hawks), ce sont bel et bien les Frelons qui ont eu le dernier mot.

Pas de LaMelo.

Pas de Rozier.

Pas de McDaniels & Plumlee. MAIS UNE GRANDE TEAM 💪 Bridges a été fantastique et clutch. Le duo Martin / PJ a fait un super match en sortie de banc. Smith a parfaitement remplacé Ball et Kelly termine le match avec 28 point 🤷‍♂️ Victoire 130-127 🐝 — HornetsFR 🐝 (@HornetsFR) December 6, 2021

Quand Miles Bridges et Kelly Oubre Jr. sont aussi agiles, adroits, hargneux et décidés à ne pas repartir bredouille, il est difficile de les contredire. Le premier nommé continue de rouler sur l’autoroute étoilée et glisse un document supplémentaire dans sa pochette de candidature au All-Star Game : 32 points, 4 rebonds, 4 assists, 3 interceptions, 1 contre et 0 ballon perdu à 73% au tir dont 4/6 du parking. C’est le sixième match à 30 points de Miles Bridges cette saison, un contraste total avec les trois saisons précédentes – ses trois premières en NBA – lors desquelles il n’a atteint, en cumulé, que trois fois la trentaine sur une rencontre. Et puis Kelly Oubre Jr., qui lui vient de connaître sa cinquième titularisation de la saison. Il termine la partie avec 28 points et 0 turnover à 65% au tir dont 6/10 du parking. C’est plutôt fou de se dire qu’un duo a compilé 60 points tout pile, sans perdre le moindre ballon. Outre l’aspect statistique, Caleb Martin et P.J. Washington ont régalé en sortie de banc. Les deux bonshommes se sont montrés aussi utiles offensivement que défensivement, avec des actions clutchissimes en toute fin de partie. On n’oublie pas de toper Ish Smith qui n’a pas eu à se teinter les cheveux en blond pour faire oublier LaMelo Ball : 18 points, 5 rebonds et 7 assists à 57% au tir. Tout le monde était focus (sauf Gordon Hayward), c’est une victoire solidaire.

32 for @MilesBridges. The @hornets duo capped their big nights with respective clutch buckets late! pic.twitter.com/sfrQIRDnmy — NBA (@NBA) December 6, 2021

Les Hornets repartent avec les plumes de Faucons qui ont raté leur réception. Une cartouche importantissime de gâchée pour Nate McMillan et ses gars, à eux de se relever ce lundi dans le Minnesota.