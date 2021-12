Vilaine vague de Covid chez les Hornets : LaMelo Ball, Terry Rozier, Mason Plumlee et Jalen McDaniels absents 10 jours 

De plus en plus de joueurs NBA entrent en ce moment dans le protocole sanitaire lié au Covid. Une nouvelle vague qui inquiète les athlètes et les franchises, quand on voit le genre de strike qui peut tomber dans un effectif. Exemple flagrant avec les Hornets, qui viennent d’apprendre qu’ils ne pourront pas compter sur LaMelo Ball, Terry Rozier, Mason Plumlee et Jalen McDaniels pour leurs prochaines rencontres.

Chacun sa chance et sa malchance, en quelque sorte. Chacun son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles.

Après un début de saison plutôt calme d’un point de vue purement sanitaire, la NBA est entrée dans une période particulièrement sensible à l’approche des fêtes de fin d’année. Chez l’Oncle Sam, justement, Thanksgiving n’a pas aidé, et les rassemblements détente ont fait grimper les cas de Covid aux quatre coins du pays. Si certains n’ont été que des cas contacts, d’autres sont passés par de grosses galères, comme Joel Embiid par exemple qui a récemment offert son témoignage flippant après avoir cru y passer. Par conséquent, en ce moment tout le monde est sur la pointe des pieds. Qui va entrer dans le protocole sanitaire prochainement ? Et à quel point cela va handicaper une équipe, donc affecter ses ambitions en plein démarrage de saison régulière ? La réponse la plus lourde vient de tomber du côté de Charlotte, via les community managers de la franchise. En effet, ce sont 4 membres de l’équipe dont les 2 meilleurs créateurs (LaMelo Ball, Terry Rozier) qui seront obligés de laisser leurs coéquipiers, pour les 10 prochains jours. C’est ce samedi après-midi que la nouvelle a été dévoilée, pour le plus grand chagrin des fans de la troupe de Jordan. Pour remettre dans le contexte, on peut souligner le fait que James Borrego et ses hommes revenaient d’un roadtrip de 3 matchs en déplacement, un à Houston, un à Chicago et un à Milwaukee. Y a-t-il une relation de cause à effet suite à cet enchainement de matchs on the road ? Difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il va falloir se retrousser les manches à Charlotte, car la course reste intense dans la Conférence Est et une vilaine série de défaites peut vite vous faire chuter dans le classement.

Le calendrier des Hornets pour les 10 prochains jours. pic.twitter.com/B7NDCa13bQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 4, 2021

Aujourd’hui, LaMelo et ses boys sont confortablement installés à la 7ème place à l’Est, dans un espace ultra resserré avec les Cavs, Sixers, Celtics, Hawks et Knicks. Tout ce beau monde se bataille les places du play-in actuellement, en attendant évidemment que les aléas de chacun dicte un peu mieux la suite de cette course. Et justement, pour les Hornets, c’est ce genre de mauvaise nouvelle que l’on peut regarder potentiellement en arrière dans quelques mois, en se disant qu’il y avait eu des bâtons dans les roues de Charlotte. Sur ses 10 prochains jours, Kelly Oubre affrontera des équipes comme Atlanta, Philadelphie deux fois, Sacramento, Dallas et San Antonio. Pas de quoi tomber dans les pommes, quand on voit les résultats de certains. Seulement, ces matchs seront pour la plupart à domicile avant un… nouveau roadtrip pour les Hornets, qui cette fois sera hardcore : 6 matchs de suite hors de la Caroline du Nord, nous menant jusqu’à Noël, et passant par Dallas, Portland, San Antonio, Phoenix, Utah et Denver. On a connu plus calme comme ambiance pour aborder la douceur du 25 décembre. Soupirs ou pas, excuses ou pas, Charlotte devra trouver des solutions en interne et donc compter sur les joueurs disponibles. Kelly Oubre, Miles Bridges et Gordon Hayward devront hausser leurs responsabilités à la création et au scoring, en attendant de voir si Mitch Kupchak fera appel à James Bouknight, pick haut de la dernière Draft et qui pour le moment a fait ses gammes en G-League. Sachant que la force de cette équipe était notamment de compenser sa faiblesse intérieure par de la dynamite sur le backcourt, il faudra serrer les dents et espérer qu’un ou deux garçons sortent de leur boîte pour éviter un désastre. Car très clairement, ce genre de combo absences de cadres + gros roadtrip peut créer une faille potentielle dans les résultats des Hornets, le genre de bilan de 20% de victoires qui vous fait chuter derrière les Sixers, Hawks, Celtics et Knicks mentionnés plus haut qui se frottent les mains en apprenant cette triste nouvelle du jour.

La fin d’année apporte son lot de difficultés en NBA, avec de plus en plus de joueurs qui entrent dans le protocole sanitaire de la Ligue. Comment les Hornets vont s’ajuster ? Et d’autres équipes vont-elles subir le même type de sort ? On croise les doigts pour que ce soit pas le cas, et que chaque joueur revienne en pleine forme.

Sources : Hornets PR