Klay Thompson veut attendre d’être à 100% avant de retourner sur les parquets : revenir doucement, c’est pas trop dans le style du garçon

Plus on avance, plus les updates se succèdent au sujet de Klay Thompson. C’est sans doute un signe qui montre que son retour approche à grands pas désormais. La dernière petite info concernant le Splash Brother nous vient d’Adrian Wojnarowski, qui nous donne un aperçu de la mentalité actuelle de Klay en vue de son comeback.

Quand est-ce que reviendra Klay Thompson ? Avant Noël ? Après ? Et à quel niveau ? Dans quelle condition physique ? Autant de questions qui n’ont pas encore de réponses pour l’instant. Cependant, Adrian Wojnarowski d’ESPN est là pour nous donner quelques indications sur les ultimes semaines de rééducation de Klay. En discussion avec l’agent du joueur, l’insider préféré de ton insider préféré indique que Thompson pourrait théoriquement déjà rejouer avec les Warriors à travers un temps de jeu limité avoisinant les 25 ou 30 minutes. Preuve que sa rééduc’ se passe bien. Du coup, pourquoi n’est-il pas encore en tenue ? La réponse nous vient du Woj.

« Ce que Klay veut pour son retour, c’est d’être dans la meilleure condition physique possible. Il ne veut pas revenir dans l’équipe des Warriors en ayant besoin de temps pour retrouver sa condition physique. Il veut être en excellente condition physique tout de suite pour pouvoir jouer quatre matchs par soir, pour jouer 50 matchs et possiblement 20 de plus en Playoffs au vu des ambitions des Warriors. »

Pas très étonnant quand on connaît les grosses ambitions de l’arrière All-Star des Warriors, qui veut absolument retrouver son meilleur niveau des deux côtés du terrain pour aider Golden State à retrouver les sommets de la NBA. Avec 19 victoires en 22 matchs (meilleur bilan NBA), les Dubs marchent sur la concu en ce début de saison et Klay n’imagine qu’un seul scénario aujourd’hui : réintégrer le groupe à 100%, en étant tout de suite opérationnel histoire que son retour se fasse du mieux possible au sein de ces Dubs version 2021-22.

Malgré tout, on sait très bien que le coach Steve Kerr et les Warriors vont y aller progressivement avec Klay. Plus de 900 jours d’absence à cause d’un genou qui lâche et d’un tendon d’Achille qui pète, c’est quand même assez hardcore. Il ne faut donc pas s’attendre à voir Thompson jouer 40 minutes le premier soir ou enchaîner les back-to-backs d’entrée, car même s’il fait tout de son côté pour être dans la meilleure condition physique possible, il faudra forcément un peu de temps pour retrouver le rythme. Rien ne remplace l’intensité d’un véritable match NBA et l’enchaînement lié au calendrier. On ne passe pas deux ans et demi loin des parquets de la Grande Ligue pour ensuite revenir comme si de rien n’était. Tout le monde est conscient de ça du côté de San Francisco, Klay Thompson inclus. C’est juste qu’il veut maximiser autant que possible sa condition physique – que ce soit en passant par la G League ou en s’entraînant avec le groupe des Warriors – pour revenir au mieux dans le grand bain. Et ça tombe bien parce que les Dubs continuent de cartonner sans lui, ce qui permet à Klay de vraiment prendre tout le temps qu’il faut.

Klay Thompson l’a dit lui-même sur son bateau (true story), son retour devrait arriver dans quelques semaines voire un mois max. Et vu les dernières nouvelles, il ne sera pas là pour faire de la figuration, même lors de ses premières échéances. Ça promet.

Source texte : ESPN