Klay Thompson participe désormais à des cinq contre cinq : un gros cap de passé, le retour du sniper se précise de plus en plus

Quand la nouvelle s’est répandue, un bon nombre de fans – de Golden State comme d’ailleurs – ont eu des frissons : Klay Thompson est autorisé à s’entraîner normalement. Opposition, contacts, cinq contre cinq, bref l’arrière n’a jamais été aussi proche du grand retour. Forcément ça fait flipper quand on voit les Warriors en ce moment.

Pas de chichi, comme le dit un certain Olympique allons droit au but : Klay Thompson a participé à son premier cinq contre cinq et ça, c’est toujours une étape cruciale quand on veut retrouver les terrains. Après un processus de rééducation interminable et des moments difficiles, le pistolero est donc de retour pour botter les fesses de ses sparring-partners à l’entraînement. Loin des yeux mais près du cœur, c’est son coach Steve Kerr qui a annoncé la nouvelle via ESPN alors que les Warriors sont en voyage sur la côte Est. D’après l’ancien coéquipier de Jojo, Klay a non seulement participé lundi à son premier cinq contre cinq mais il devrait remettre le couvert aujourd’hui. Ces oppositions vont permettre à la torche humaine de s’affûter physiquement tout en retrouvant certains repères. Le retour se précise encore plus donc alors qu’il voit ses copains tabasser la NBA soir après soir comme au bon vieux temps. Douze victoires pour deux défaites, on peut parler d’un début de saison réussi même si certains continuent de douter sur ces Warriors 2021-22. Et visiblement, ça stimule encore plus Klay Thompson comme il l’a confié à Sports Illustrated :

« J’adore ça. J’espère que les gens continueront à douter de nous. J’ai vu quelqu’un à la télé l’autre jour qui disait : « Les Warriors ne sont pas des prétendants parce qu’ils ont un calendrier facile ». Mon pote, on a un MVP, on a un Défenseur de l’Année. Ce genre de manque de respect me dérange. On a tellement de champions, de gars qui l’ont fait dans les moments les plus tendus, et tu vas encore remettre en question nos capacités ? J’adore ça. »

Et voilà, ils ont réussi à chauffer la bête avant même qu’elle ne remette un pied sur les parquets, et forcément c’est pas malin. Klay Thompson retrouve ses capacités mais si en plus il se nourrit des critiques pour revenir encore plus fort, la fin du monde est proche et cette fois les Mayas n’y seront pour rien. Le retour de Klay se précise donc de plus en plus et tout le monde est content… notamment Draymond Green (via ESPN).

« C’est énorme. Rien que du point de vue mental, c’est énorme. Je pense que ça joue aussi sur la façon dont les autres équipes nous perçoivent. Nous sommes donc impatients de le récupérer. Nous savons ce qu’il apporte. Nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit le Klay Thompson de 2018 tout de suite, mais il a travaillé comme un fou. Il a travaillé comme un fou pour ce moment, et je suis impatient de le voir revenir sur le terrain. »

Oui Klay Thompson joue à nouveau en cinq contre cinq, oui c’est une grosse étape de plus dans sa rééducation, mais attention ça ne veut pas dire qu’il sera prêt à rejouer dans une semaine. Comme annoncé, le Splash Brother devra patienter jusqu’aux alentours de Noël pour revenir gambader sur les parquets NBA.

