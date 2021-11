Klay Thompson pourrait revenir juste avant Noël : pas de doute, ce serait le plus beau cadeau pour tous les fans des Warriors

Il est attendu, et son retour se rapproche de plus en plus. On parle évidemment de Klay Thompson, qui pourrait revenir très bientôt selon les dernières rumeurs. Quand ça ? Visiblement, y’a moyen qu’il retrouve les terrains juste avant Noël. Et c’est le Woj qui le dit !

Depuis quelques semaines, Klay Thompson tease son retour. Vidéos de ficelles enflammées par-là, interviews sur ses blessures par-ci, l’arrière se prépare et fait saliver ses fans. Tout le monde aimerait voir à nouveau le sniper des Warriors gambader sur les parquets NBA, alors tout le monde guette la moindre nouvelle sur ses progrès. Mardi, c’est Brian Windhorst d’ESPN qui avait évoqué le processus de retour de Klay Thompson, en soulignant la bonne condition physique et le travail de plus en plus intéressant du numéro 11 de la Baie. Pour autant, aucune date de retour n’avait été mentionnée et les fans restaient donc un peu dans le flou concernant la torche humaine qui ne dribble pas. Mais comme souvent, quand le brouillard entoure un dossier chaud en NBA, c’est le mage de l’information qui ramène la lumière. Vous l’aurez compris, on parle d’Adrian Wojnarowski. Celui-qui-sait est revenu sur le sujet dans l’émission « NBA Countdown » :

« On me dit que s’il continue sur la lancée de sa rééducation, une date de retour sera probablement fixée dans les deux prochaines semaines […] cela pourrait être dès le 20 ou le 23 décembre. Les Warriors ont des matchs à domicile avant Noël, et donc le plan pour Klay Thompson est de continuer à monter en puissance. »

20 ou 23 décembre, émoji gros yeux. Woj a aussi émis l’idée qu’avant de faire son retour en NBA, Klay pourrait aller faire un petit tour en G League avec les Santa Cruz Warriors histoire de se mettre en jambes. Évidemment, on ne sait pas dans quelle forme le meilleur pote de Steph va revenir. Sera-t-il toujours aussi tranchant ? Toujours aussi adroit ? Toujours aussi solide en défense ? Bref, toujours aussi fort ? Rappelons que KT11 a subi – en l’espace de deux ans – deux blessures qui laissent des cicatrices : les ligaments du genou et une rupture du tendon d’Achille, tout ça consécutivement. C’est pas jojo. L’arrière revient de l’enfer et il faudra donc lui laisser du temps pour se remettre dans le bain, même s’il y a de quoi être optimiste. Le staff des Warriors va en tout cas rester prudent. Klay n’a pas besoin de forcer son retour car sans lui, l’équipe marche sur la Ligue avec un bilan de dix victoires pour une défaite à l’heure de ces lignes.

Tout roule donc à Golden State, même si Draymond Green s’est fait un petit bobo à la cuisse cette nuit face aux Wolves. Une légère blessure qui pourrait le priver du choc face aux Bulls dans la nuit de vendredi à samedi. Mais nul ne doute que Dray sera vite de retour aux affaires. En parlant de retour, James Wiseman pourrait aussi renforcer le roster de Steve Kerr très bientôt, lui qui devrait revenir lors de la semaine de Thanksgiving (22-28 novembre). Le jeune pivot qui se remet d’une déchirure du ménisque a connu des hauts et des bas l’an passé avec 11,5 points et 5,8 rebonds de moyenne, mais le potentiel est là. Pas mal de bonnes nouvelles donc dans la Baie, où tout semble réussir à ses Warriors qui possèdent tout simplement le meilleur bilan de la NBA aujourd’hui.

Klay Thompson pourrait revenir à partir du 20 décembre. Voir les Splash Brothers incendier les matchs de Noël comme à l’ancienne, le rêve pourrait bien redevenir réalité. Patience donc, plus que quelques semaines avant de revoir Klay haranguer les foules avec son bandeau vissé sur la tête.

Source texte : ESPN