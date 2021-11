Programme NBA : Sixers – Raptors, Jazz – Pacers et Clippers – Heat cette nuit, et notre conseil c’est de regarder les trois

Trois petits matchs au menu ce soir après une nuit bien intense et avant une autre qui promet de l’être tout autant. Envoyez le programme NBA du soir !

_____

# LE PROGRAMME DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

1h : Sixers – Raptors

Sixers – Raptors 3h : Jazz – Pacers (sur BeIN 4)

Jazz – Pacers 4h30 : Clippers – Heat (sur BeIN 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Euh, bah les trois : on va pas vous faire un dessin, le petit tiercé dans l’ordre 1h / 3h / 4h30 va nous permettre de nous frotter les mains devant l’intégralité de cette nuit de basket. Un alléchant Sixers – Raptors pour commencer, avec un duo… Andre Drummond / Tyrese Maxey qui tentera de faire la loi face au duo… Scottie Barnes / OG Anunoby, dieu que le temps passe vite, et à 3h on observera ensuite le duel entre les tours jumelles Rudy Gobert et Hassan Whiteside et les tours non-jumelles Myles Turner / Domantas Sabonis, avec un soupçon de Donovan Mitchell et une rondelle de Malcolm Brogdon pour sucrer le tout. Pour finir on filera sur la côte Ouest pour voir des Clippers forts d’une série de cinq wins, d’un Batum en mode présidentielles et d’un Paul George Joueur de la semaine affronter un Miami Heat en back-to-back après sa défaite d’hier face aux Lakers, un Heat privé de Jimmy Butler pour cause de blessure à la cheville et de préparation d’octogone serbo-américain. Est-ce que tout ça donne envie ? A votre avis.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Le degré de moisissure du bout de Bleu de Gex qui traîne dans votre frigo. Dans le doute ? Mangez le cette nuit.

_____

Trois petits matchs après une nuit bien intense et avant d’une autre qui promet de l’être tout autant, parfait pour se mettre en mode NBA Chill. On se dit à tout à l’heure ?