Rudy Gobert et Myles Turner ont fait du judo : décidément, les corps à corps sont à la mode en ce moment en NBA

Deux jours après l’altercation entre Nikola Jokic et Markieff Morris, un autre câlin nous a été offert cette nuit dans l’Utah entre Myles Turner et… Rudy Gobert. Un tirage de maillot et un petit corps à corps plus loin les deux joueurs ont été expulsés et nos deux géants devraient ramasser quelques petites sanctions dans les prochains jours. Y’a d’la tension didon.

Vous avez tous suivi l’affaire entre le clan Jokic et le clan Morris, on vous en parlait ici et on ne va pas en faire un fromage, mais cette nuit c’est du côté de Salt Lake City que deux joueurs ont troqué le jersey contre un kimono pour se payer une petite danse. Bon, y’a rien de très méchant hein mais le climat actuel pousse à nous y pencher de près, d’autant plus que cette histoire concerne un joueur tout droit sorti de nos contrées. Envoyez les images, hadjimé.

Things got heated between Myles Turner and Rudy Gobert after Turner blocked Gobert’s shot. pic.twitter.com/O34Z7gckwC — SportsCenter (@SportsCenter) November 12, 2021

Ce coquin de Rudy Gobert qui nous fait un petit tirage de maillot aigri après s’être pris un contact un peu viril, Myles Turner qui nous refait une Jokic puissance moins 2 avec une petite poussette dans le dos et ensuite… c’est l’escalade. Sur un paso doble Rudy enlace son partenaire, quelques mots doux sont échangés et les deux girafes galèrent à rester sur leurs appuis tout en se promettant mille misères. Joe Ingles débarque en mode chef de bande à la fin du bal, Donovan Mitchell est excité comme une puce et après quelques minutes utiles pour que tout le monde reprenne son calme Rudy et Myles seront finalement éjectés à quatre minutes de la fin d’un match remporté par les Pacers grâce notamment à un gros Malcolm Brogdon. Rien de bien fou probablement, peu de chances de voir les deux hommes lancer un nouveau beef sur les réseaux mais la tendance sport de combat qui se confirme en NBA alors que certains coquins passeront une partie de la matinée à taper ce genre de recherche sur Google :

Entre ego à la française et envies secrètes d’un octogone à Saint-Quentin, la Gaule se lève ce matin avec la… non rien. Bref; Rudy Gobert et Myles Turner font un joli couple sur la piste de danse et se recroiseront le 9 janvier dans l’Indiana. Il faudra juste penser de dire à Rudy de n’oublier ni ses bottes, ni ses gants de boxe.