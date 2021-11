Les Warriors de retour : mauvaise nouvelle pour la concurrence ! Apéro TrashTalk

Vous connaissez la formule : on s’installe peinard pour discuter de l’actu de la NBA. Au menu de cet apéro TrashTalk : les Warriors ! Fans des Dubs, ceci est pour vous !

Mais qu’est-ce que c’est que ce début de saison de Golden State ? Leader de la NBA avec un bilan de 9 victoires et une seule défaite, la bande à Steve Kerr semble actuellement sur un nuage et bon courage pour les faire descendre. Guidés par un Steph Curry taille MVP, les Warriors rêvent de nouveau de grandeur et ils se donnent les moyens d’y croire. Une défense incroyable, des role players qui font le taf, des belles surprises (Jordan Poole, Damion Lee, Gary Payton II), en attendant le retour de… Klay Thompson en janvier. Bref, tous les feux sont au vert et on a hâte de voir le plafond des pensionnaires du Chase Center. Calendrier facile ? Première place temporaire ? Vrai candidat au titre ? Curry MVP ? Beaucoup de questions à se poser et on sera ravis d’avoir les avis des fans des Warriors dans les commentaires. Plus que jamais, les beaux jours semblent être de retour dans la Baie.

Les Warriors sont incroyables sur ce début de saison et il fallait bien qu’on en parle ! On prend de quoi grignoter, on se met à l’aise, c’est l’heure de l’apéro !