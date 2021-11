Programme NBA : 3 petits matchs seulement, mais un duel Paul George-Damian Lillard qui sent la poudre

Après les huit matchs d’hier et en attendant le programme XXL d’un mercredi Panzani blindé, la NBA souffle un coup. Cette nuit ? Seulement trois petites rencontres au menu et il faudra s’en contenter. Est-ce qu’on va mater tout ça ? Bien sûr !

# LE PROGRAMME DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021

1h30 : Sixers – Bucks

Sixers – Bucks 3h : Jazz – Hawks

: Jazz – Hawks 4h : Clippers – Blazers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Clippers – Blazers (4h) : Désolé pour ceux qui voulaient un match tôt mais il faudra attendre la fin de la nuit pour mater le meilleur de la balle orange. Sur le papier, un Sixers-Bucks est évidemment en haut de la liste mais c’était sans compter sur une infirmerie pleine… des deux côtés. Clippers contre Blazers, c’est un match qui sent souvent la poudre et qui peut ranimer de vieilles rivalités. C’est aussi l’occasion de voir deux équipes qui respirent un peu mieux après un début d’exercice particulièrement difficile. Avantage aux locaux qui restent sur quatre victoires de rang derrière un Paul George en mode joueur de la semaine. Pour Portland, on espère que Damian Lillard nous montrera sa plus belle montre et ça serait un beau message contre l’une des meilleures défenses du pays (3ème au defensive rating). Il finira bien par lancer sa saison un de ces quatre non ?

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Le Jazz sort d’un road trip floridien bien compliqué et la défaite sur le terrain du Magic a laissé une sale impression. Réveil obligatoire contre les Hawks cette nuit à la maison.

Les Sixers privés de Joel Embiid, Tobias Harris mais aussi Ben Simmons doivent se coltiner les Bucks en back-to-back. Après deux défaites consécutives, le Greak Freak et les siens tiennent une occasion en or de relancer la machine. Reste plus qu’à comme dirait l’autre.

Seulement trois matchs cette nuit, aussi on n’en voudra pas à ceux qui veulent recharger les batteries avant le mercredi Panzani qui nous attend demain. Pour les plus insomniaques, rendez-vous à 1h30 pour le début des hostilités.