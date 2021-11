Programme NBA : les Sixers qui sonnent la cloche de Damian Lillard, les Bulls en visite au TD Garden, envoyez le menu !

Jour férié mais pas pour tout le monde. Cinq matchs la nuit dernière et neuf dans quelques heures, avec une entrée servie dès minuit en raison d’un changement d’heure franco-français. Allez hop, bande-annonce.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 1 NOVEMBRE 2021

0h : Hornets – Cavs

Hornets – Cavs 0h : Pacers – Spurs

Pacers – Spurs 0h : Sixers – Blazers

Sixers – Blazers 0h30 : Hawks – Wizards (sur BeIN Sports)

Hawks – Wizards (sur BeIN Sports) 0h30 : Celtics – Bulls

Celtics – Bulls 0h30 : Knicks – Raptors

Knicks – Raptors 1h : Grizzlies – Nuggets (sur BeIN Sports)

Grizzlies – Nuggets (sur BeIN Sports) 1h : Wolves – Magic

Wolves – Magic 3h30 : Clippers – Thunder

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Knicks – Raptors (0h30) : plusieurs raisons pour expliquer ce choix. Tout d’abord un programme pas franchement… dingue, en tout cas en ce qui concerne les énormes affiches. ce Knicks – Raptors est en tout cas pas loin de l’être, avec d’un côté des New-yorkais à 5-1 et en pleine bourre et de l’autre des Canadiens à 4-2 et en train de se prendre d’amour pour Scottie Barnes (même s’il sera probablement absent). Puis ce match sera également le théâtre de festivités d’anniversaire puisqu’il est le premier cette saison de la liste dévoilée par la NBA dans le cadre de NBA 75. En effet, on fêtera ce soir les 75 ans tout pile du premier match NBA de l’histoire entre les Knicks, déjà, et les Huskies de Toronto, qui n’étaient donc pas des chiens de traîneaux mais bien des joueurs de basket. C’était le 1er novembre 1946, tout va trop vite.

# À SURVEILLER EGALEMENT

Les Hornets qui tenteront de poursuivre sur leur belle lancée d’octobre

Les Pacers qui tenteront de conjurer le sort face à des Spurs excitants

Hawks – Wizards…. tiens, qui est favori ?

Matisse Thybulle qui attrape les cloches de Damian Lillard

Un trade à la mi-temps de ce match

Nikola Vucevic en ballade dans la raquette des Celtics

Un gros match de l’Ouest entre des Oursons et des Pépites

_____

Neuf matchs au programme cette nuit en NBA, parce qu’un jour férié n’est jamais férié pour tout le monde. Réveil posé au cas où, réserves faites au cas où, et repos obligatoire aujourd’hui pour être au rendez-vous, wow, ça rime.