Programme NBA : Joel Embiid aime les chaudes ambiances, Evan Fournier l’invite dans l’enfer du Garden

C’est mardi et, comme tous les jours, ce soir c’est NBA. Après un lundi bien chargé, quoi de mieux qu’un très léger apaisement ? Cinq matchs seulement au programme de cette nuit mais du Curry, du Doncic, du Embiid, du Jokic, du LeBron, des Frenchies… Bref, de l’Est à l’Ouest, sans passer par la Corse, on vous balance le programme :

# PROGRAMME NBA DU MARDI 26 OCTOBRE 2021

1h30 : Knicks – Sixers

Knicks – Sixers 2h : Thunder – Warriors

Thunder – Warriors 2h30 : Spurs – Lakers

Spurs – Lakers 2h30 : Mavericks – Rockets (sur beIN Sports 4)

Mavericks – Rockets (sur beIN Sports 4) 4h : Jazz – Nuggets (sur beIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Knicks – Sixers (1h30) : Choisir, c’est renoncer. On a un peu hésité avec le duel Joker – Gobzilla et puis, on s’est rappelé de la folie furieuse des fans des Knicks. Ils ont bouffé des tonnes de pain noir pendant de trop longues années. Aujourd’hui, l’équipe est enfin compétitive et chaque rencontre à domicile est l’occasion pour eux de mettre un sacré boxon. Le Madison Square Garden redevient alors le plus bel endroit du monde pour jouer au basket et ce n’est pas Evan Fournier et ses potes qui vous diront le contraire. Ce soir, ils chercheront même à se rattraper de leur défaite face au Magic à domicile. Pour passer à autre chose, quoi de mieux qu’une victoire face à un gros poisson ? En face, Joel Embiid (annoncé questionable) et ses lieutenants chercheront aussi une première victoire face à un prétendant aux Playoffs. Une succession de victoires pourrait faire oublier la saga Ben Simmons, au moins un peu. Au niveau comptable, les deux équipes ont un bilan de 2-1 et l’opposition sera rude. Evan Fournier, Julius Randle et Derrick Rose face à Joel Embiid, Tobias Harris et Danny Green (lol). Tous ces éléments dans une atmosphère qui ne demande qu’à basculer dans l’irréel au fil du match. Maintenant que vous êtes convaincus, rendez-vous à 1h30 pour la bataille.

# À SURVEILLER EGALEMENT

Le Thunder qui accueille les Warriors et qui se fera surement cuisiner à la sauce Curry.

Le vieux dos de Carmelo Anthony qui continue de porter les Lakers chez les Spurs ? Le réveil de Russell Westbrook ? La classique LeBron – AD pour gérer le business ?

Luka Doncic qui a une belle tête de top-Pick TTFL en recevant la jeune équipe des Rockets.

Rudy Gobert qui se frotte au MVP en titre à Salt Lake City.

Cinq matchs, cinq affiches avec de l’intérêt et de la baston. Le sommeil c’est toujours pas pour maintenant alors on refait gentiment le plein de caféine et on se prépare pour un mardi de folie !