Une dizaine de jours après leur premier affrontement de la saison à Philadelphie, Joel Embiid et Nikola Jokic se retrouvent ce samedi soir à Denver (23h30) pour un nouveau choc des titans. Le Joker aura-t-il droit à sa revanche ?

Chaque saison, il n’y a que deux affrontements entre les Sixers et les Nuggets sur le calendrier NBA. Alors à chaque fois que la route de Joel Embiid croise celle de Nikola Jokic, c’est un véritable événement.

On parle des deux meilleurs pivots du monde, peut-être même des deux meilleurs joueurs du monde.

Nikola Jokic a remporté deux titres de MVP en 2021 et 2022, avant de rafler le titre de champion NBA en 2023. Joel Embiid, lui, est le MVP en titre et rêve de détrôner le Joker au sommet de la Grande Ligue. Ce n’est pas en saison régulière qu’il le fera, mais Jojo veut profiter de chaque affrontement contre le boss afin de prouver qu’il a les épaules pour lui succéder.

Joel Embiid and Nikola Jokic with another great battle tonight 👏

Embiid: 41 PTS, 7 REB, 10 AST

Jokic: 25 PTS, 19 REB pic.twitter.com/R8vmhw2zJr

— NBA (@NBA) January 17, 2024

Il y a dix jours, sur le parquet des Sixers, Joel Embiid a pris le dessus sur les Nuggets de Nikola Jokic. Ce dernier n’a pas démérité (25 points, 19 rebonds) mais Jojo a été tout simplement sensationnel – 41 points, 7 rebonds, 10 passes – pour porter Philly vers la victoire 126-121.

Ce soir, l’Acte II se jouera à Denver, en très haute altitude et dans l’antre des champions en titre. Pas le même environnement, pas le même univers. Critiqué l’an dernier pour avoir fait l’impasse sur son duel contre Jokic dans le Colorado, Joel Embiid sera cette fois-ci bien là. Son objectif ? Prouver qu’il peut dominer le Joker même sur ses terres. Il en est capable vu le rythme infernal sur lequel il évolue actuellement, mais le Serbe aura à cœur de remettre les pendules à l’heure.

Vous l’avez compris, on risque d’assister à un duel de folie ce samedi.

Joel Embiid vs Nikola Jokic tonight 🍿 pic.twitter.com/q2bD4Lh4Hb

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 16, 2024

Si Embiid et Jokic n’ont que rarement été en opposition directe lors du premier acte mi-janvier, les deux vont forcément vouloir envoyer un message ce soir. Bien sûr, le respect est immense entre les deux joueurs, et chacun tient à privilégier le collectif à l’affrontement individuel. Mais dans le même temps, c’est dans ce genre de duel XXL qu’on peut véritablement marquer les esprits.

Une nouvelle victoire pour Joel Embiid et il consoliderait sa première place dans la course au MVP. Une revanche éclatante de Nikola Jokic permettrait de rappeler à tout le monde qu’il reste bel et bien le patron.

Alors, qui l’emportera ce soir ? Réponse à partir de 23h30.

