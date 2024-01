Joel Embiid en mode MVP face à Nikola Jokic : 41 points, 10 passes et 7 rebonds

Opposé à l’un de ses rivaux dans la course au MVP, Joel Embiid a sorti une masterclass pour se défaire de Nikola Jokic et des Denver Nuggets cette nuit. Un nouveau message fort envoyé aux votants pour la grosse statuette en fin de saison.

Hier encore, on écrivait sur le fait que Joel Embiid ne faisait pas d’un second MVP une priorité cette saison, préférant arriver en pleine forme en Playoffs. Si le Camerounais parvient à rester dans le range des 66 matchs exigés par la NBA, il aura en tout cas un sacré dossier pour rafler une seconde couronne en deux ans.

Déjà auteur d’un gros carton la veille face aux Rockets, Jojo a sorti une nouvelle perf XXXL mais cette fois face à un sacré client : Nikola Jokic. Efficace d’entrée de match et dominant tout du long, Embiid a livré une prestation époustouflante, capable de prendre les bonnes décisions au bon moment, tant pour scorer que pour créer pour les copains. La feuille de stats est encore bien fournie : 41 points, 10 passes, 7 rebonds, 13/22 au tir. On n’oubliera pas non plus son money time de patron où il met la tête des Nuggets sous l’eau à lui tout-seul. Trois lettres pour décrire son match, ça commence par un M et ça finit par un P, on vous laisse deviner le milieu.

Au passage, Embiid signe un 18ème match d’affilée à plus de 30 points. Il égale ainsi la 6ème plus grosse série de l’histoire, réalisée par Elgin Baylor. Devant lui, encore un bout de chemin avant d’aller rattraper James Harden (32) mais surtout Wilt Chamberlain (65 ?!). On n’aura plus les mots si Jojo vient aller chatouiller son record.

Joel Embiid a quand même eu une pensée sympa pour son adversaire du jour en interview d’après-match. Toujours beaucoup de respect entre les deux Big Men.

“I just told him he’s the best player in the league.”

Joel Embiid says there’s all love between the last two #KiaMVP‘s after their battle tonight. pic.twitter.com/84G3H70lKL

— NBA (@NBA) January 17, 2024