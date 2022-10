Si tous les joueurs de Sixers vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater Philadelphie sur la saison 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de Joel Embiid.

N’en déplaise à Ramesse, Joel Embiid est le seul et unique franchise player des Sixers. Jojo l’a démontré tout au long de la saison dernière en martyrisant ses adversaires soir après soir. Visez un peu les stats : 68 matchs, 30,6 points, 11,7 rebonds, 4,2 offrandes, sans oublier un 37,1% du parking. Bref, une saison all-time avec 13 rencontres à plus de 40 pions. Le talent offensif du bougre n’est plus à prouver, Jojo sait tout faire des deux côtés du terrain. Pour rajouter un peu plus de beurre dans les épinards, le natif de Yaounde est reparti avec un titre de meilleur marqueur de NBA et une deuxième place dans la course au MVP. Des performances XXL et un état d’esprit remarquable dans une atmosphère pas toujours très saine… la faute à vous savez-qui. Le géant camerounais (2m16, 127 kg) accueillera d’ailleurs son Australien préféré le 22 novembre. Pas besoin de vous faire un dessin sur la motivation de Jojo.

Vous l’aurez compris, Embiid sort d’une saison monstrueuse. Mais à 28 ans, le Process n’a plus trop de temps à perdre. Il est dans la force de l’âge et cet exercice doit être le sien. Envoyée en vacances dès le mois de mai par le Heat, la bête a eu le temps de bien se reposer. Et le problème est peut-être là. Malgré ses prestations dantesques, les Sixers ont à nouveau échoué au second tour des Playoffs. Mais au diable la saison passée, Embiid semble bien déterminé à démarrer pieds au plancher. On connaît la mentalité du bonhomme qui doit à nouveau viser les sommets. MVP, bagouze… Jojo part en croisade et il faudra le surveiller de très près. Tout d’abord parce qu’il sera bientôt un joueur de l’équipe de France… ou de Team USA, ou de n’importe quel pays qui veut choper une breloque aux JO. Mais surtout, car le franchise player est un joueur qui n’a que peu d’égal sur un terrain de basket. Leader charismatique, c’est lui qui doit montrer la voie dans le vestiaire de Philadelphie. Joel Embiid va performer en 2022-23, c’est presque certain. Les interrogations viennent plutôt du côté de sa santé et de son duo avec James Harden. S’il reste éloigné de l’infirmerie et que l’entente avec Ramesse est au beau fixe, les Sixers risquent de faire très mal.

Un environnement qu’il connaît comme sa poche, un effectif qui a misé sur la continuité, une motivation sans doute décuplée… Joel Embiid va attaquer sa septième saison et celle-ci pourrait être légendaire pour le pivot que le monde entier s’arrache.