Sous quel maillot Joel Embiid jouera-t-il sa carrière internationale ? C’est une question qui pèse de plus en plus dans l’univers de la balle orange. Le pivot des Sixers, qui a obtenu la nationalité française cet été mais aussi américaine tout récemment, se trouve désormais entre les Bleus et Team USA…

« Disons que je suis Camerounais, Américain et Français. Je suis aux États-Unis depuis longtemps, mon fils est Américain, je vis ici et c’est un honneur d’être Américain. Donc je me suis dit… « pourquoi pas » ? » Il y a une grosse semaine, Joel Embiid devenait officiellement citoyen américain, quelques semaines seulement après avoir obtenu la nationalité française. Alors forcément, on s’est tout de suite posé la question suivante :

Plutôt Team USA ou l’Équipe de France pour Jojo ?

Énorme surprise (non), l’équipe nationale US a décidé de se positionner très sérieusement sur le dossier Embiid. L’info nous vient de l’insider Marc Stein, qui nous indique que l’EDF et USA Basketball « convoitent activement » le pivot des Sixers dans l’optique de participer aux prochaines grandes compétitions internationales, dont évidemment les Jeux Olympiques de Paris 2024. Traduction : on est sur une bataille entre Boris Diaw – Vincent Collet d’un côté, et Grant Hill – Steve Kerr de l’autre. Ces derniers ont bien l’intention de s’engouffrer dans la brèche qui vient de se créer mais on peut compter sur Babac pour faire le max afin de voir le meilleur scoreur NBA de la saison dernière porter le maillot tricolore un jour. Toujours selon Stein, Boris serait en effet déjà en discussion avancée avec le monstre des Sixers, ce qui donne potentiellement une longueur d’avance aux Bleus.

Mais au final, peu importe ce qu’on pense de ce dossier, ce sera le choix de Joel. Un choix de luxe étant donné qu’on parle quand même des deux derniers finalistes aux Jeux Olympiques. D’un côté, s’il choisit l’Équipe de France, il formera logiquement un frontcourt du turfu avec Rudy Gobert et le crack Victor Wembanyama, frontcourt qui pourrait concurrencer n’importe quelle version de Team USA à l’avenir. Il obtiendrait également le challenge d’offrir une première médaille d’or olympique aux Bleus, qui plus est à Paris. De l’autre, s’il opte pour USA Basketball, il renforcera encore un peu plus la meilleure équipe du monde et maximisera ses chances de mettre des médailles d’or autour du cou. Deux possibilités, deux parcours, deux chemins possibles pour Embiid, mais avec au final une décision qui va forcément peser très lourd sur le paysage du basket international lors des années à venir.

Joel Embiid avec les Bleus ou Joel Embiid avec Team USA ? Pour l’instant le suspense reste entier car Jojo n’a pas encore donné d’indication sur son avenir en équipe nationale. Mais on peut compter sur les Ricains pour faire le maximum afin de passer devant les Bleus dans la course au pivot, et il est clair qu’ils ne sont pas à court d’arguments.

Source texte : Marc Stein