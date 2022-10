Mesdames et messieurs, TrashTalkeurs et TrashTalkeuses. Connaissez-vous vraiment la NBA ? Si c’est le cas, êtes-vous capable de pronostiquer la saison 2022-23 à venir, en répondant à 13 grandes questions qui marqueront bientôt l’histoire ? Parler c’est bien, mais assumer c’est mieux : voici le Grand Jeu des Hexperts !

_____

Vous connaissez cette expression maison. Hexpert avec un grand H. Une manière humoristique de rappeler que même en se renseignant énormément sur la NBA, son actualité comme son histoire, nous restons tous des experts à la même échelle. Cependant, face au challenge de l’expertise, il y a parfois des baromètres qui permettent de nous séparer. Et quand il s’agit de pronostiquer l’avenir ? Tout le monde se rassemble autour de la même table afin de se départager par la suite. C’est dans ce sens que nous avons souhaité créer le Grand Jeu des Hexperts.

Pour faire simple ?

13 questions ci-dessous, 13 réponses à donner, un bulletin qui rentre dans l’histoire et qu’on ressortira au mois de mai prochain.

L’objectif ?

Faire 13 sur 13 et obtenir le respect de toute la communauté francophone, de par son nez fin, son analyse, et donc son nouveau statut de président ou de présidente du syndicat des Hexperts.

AVANT DE JOUER, LES RÈGLES DU JEU

# QUELLES SONT LES RÈGLES DU JEU ?

Le Grand Jeu des Hexperts est un jeu-concours qui consiste à pronostiquer la saison NBA 2022-23 via 13 grandes questions.

Pour chaque question que vous trouverez ci-dessous, vous aurez la possibilité de donner votre réponse :

soit dans les joueurs proposés dans le bandeau défilant

soit en nommant un autre joueur non-proposé en cliquant sur “AUTRE” (uniquement s’il n’est pas listé).

Le but du jeu est de répondre aux 13 grandes questions, de valider votre formulaire, et de voir si votre pronostic se rapproche le plus de la réalité en NBA !

# JE PEUX REMPLIR MON FORMULAIRE JUSQU’À QUAND ?

Ouverture du Grand Jeu des Hexperts : samedi 8 octobre 2022 à 10h00.

Fermeture du Grand Jeu des Hexperts : mardi 18 octobre 2022 à 23h59.

# OÙ PUIS-JE RETROUVER MON FORMULAIRE ?

Si vous avez correctement rempli et validé votre formulaire :

Une copie sera envoyée directement à l’adresse mail indiquée.

Attention : checkez vos spams.

Vous pouvez également partager votre formulaire sur Twitter, Instagram et Facebook en réalisant un screen du formulaire reçu par mail.

# COMMENT LE VAINQUEUR EST-IL DÉTERMINÉ ?

Une fois la saison régulière 2022-23 terminée et les vainqueurs de trophées officiellement annoncés, nous ressortirons les formulaires qui ont le plus de bonnes réponses. Parmi ces formulaires, un seul gagnant sera désigné selon les tie-breakers (dans l’ordre d’importance) :

MVP

Rookie de l’Année

Meilleur marqueur de la NBA

Meilleur rebondeur de la NBA

Meilleur passeur de la NBA

Équipe numéro 1 de la Conférence Est

Équipe numéro 1 de la Conférence Ouest

Bilan exact de l’équipe numéro 1 de la Conférence Est

Bilan exact de l’équipe numéro 1 de la Conférence Ouest

Équipe numéro 15 de la Conférence Est

Équipe numéro 15 de la Conférence Ouest

Bilan exact de l’équipe numéro 15 de la Conférence Est

Bilan exact de l’équipe numéro 15 de la Conférence Ouest

L’objectif numéro 1 est d’avoir un maximum de bonnes réponses, les tie-breakers ci-dessus interviennent en cas d’égalité au total de bonnes réponses.

En cas de multiples formulaires gagnants avec tie-breakers à égalité, un tirage au sort sera effectué afin de déterminer 1 grand vainqueur du Grand Jeu des Hexperts 2022-23.

# QUE REMPORTE LE VAINQUEUR DU GRAND JEU DES HEXPERTS ?

Déjà, le vainqueur du Grand Jeu des Hexperts remportera le respect de toute la communauté basket. Car réaliser un 13/13 relève du niveau des légendes.

Mais en plus, il ou elle recevra une panoplie complète du Shop TrashTalk !

1 pull au choix

1 t-shirt au choix

1 affiche au choix

1 mug au choix

1x Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk)

1x TrashTalk, le basket américain en 300 listes folles

1x La boîte de jeu TrashTalk

# VERS QUELLE DATE CONNAÎTRA-T-ON LE VAINQUEUR ?

La saison régulière s’arrêtant le 9 avril, avec un 1er tour de Playoffs dans la foulée, des vainqueurs de trophées (MVP, Rookie de l’année) annoncés jusqu’à début-mai et des formulaires à trier par milliers, le vainqueur sera annoncé pendant le mois de mai 2023.

CI-DESSOUS, RÉPONDEZ AUX

13 QUESTIONS APRÈS AVOIR INDIQUÉ

VOTRE NOM + PRÉNOM + MAIL

Pronos 2022-23 Nom * Prénom * Adresse Mail * Les trophées individuels Choisissez vos vainqueurs pour les trophées individuels de l'année. QUI SERA LE MVP DE LA SAISON RÉGULIÈRE ? * Antetokounmpo, Giannis Booker, Devin Butler, Jimmy Curry, Stephen Davis, Anthony DeRozan, DeMar Doncic, Luka Durant, Kevin Embiid, Joel Harden, James James, LeBron Jokic, Nikola Leonard, Kawhi Morant, Ja Tatum, Jayson Autre Ne choisissez "Autre" que si le joueur n'est pas indiqué dans la liste. Sinon votre vote ne sera pas pris en compte. QUI SERA LE ROOKIE DE L'ANNÉE ? * Agbaji, Ochai Banchero, Paolo Daniels, Dyson Davis, Johnny Dieng, Ousmane Duren, Jalen Ivey, Jaden Mathurin, Bennedict Murray, Keegan Sharpe, Shaedon Smith Jr., Jabari Sochan, Jeremy Williams, Jalen Williams, Mark Autre Ne choisissez "Autre" que si le joueur n'est pas indiqué dans la liste. Sinon votre vote ne sera pas pris en compte. La course aux stats Choisissez vos leaders statistiques pour les 3 catégories ci-dessous. Les leaders seront déterminés par leur moyenne, et non leur total. QUI SERA LE MEILLEUR SCOREUR DE LA LIGUE ? * Antetokounmpo, Giannis Booker, Devin Curry, Stephen Davis, Anthony DeRozan, DeMar Doncic, Luka Durant, Kevin Embiid, Joel James, LeBron Jokic, Nikola LaVine, Zach Leonard, Kawhi Morant, Ja Tatum, Jayson Towns, Karl-Anthony Young, Trae Autre Ne choisissez "Autre" que si le joueur n'est pas indiqué dans la liste. Sinon votre vote ne sera pas pris en compte. QUI SERA LE MEILLEUR PASSEUR DE LA LIGUE ? * Ball, LaMelo Doncic, Luka Fox, De'Aaron Garland, Darius Haliburton, Tyrese Harden, James Holiday, Jrue Jokic, Nikola Lowry, Kyle Murray, DeJounte Paul, Chris Porter Jr., Kevin Russell, D'Angelo Westbrook, Russell Young, Trae Autre Ne choisissez "Autre" que si le joueur n'est pas indiqué dans la liste. Sinon votre vote ne sera pas pris en compte. QUI SERA LE MEILLEUR REBONDEUR DE LA LIGUE ? * Adams, Steven Allen, Jarrett Antetokounmpo, Giannis Ayton, DeAndre Capela, Clint Carter Jr., Wendell Davis, Anthony Embiid, Joel Gobert, Rudy Jokic, Nikola Randle, Julius Sabonis, Domantas Towns, Karl-Anthony Valanciunas, Jonas Vucevic, Nikola Autre Ne choisissez "Autre" que si le joueur n'est pas indiqué dans la liste. Sinon votre vote ne sera pas pris en compte. Les équipes - Conférence Ouest Quelles équipes seront en tête et en fin de Conférence Ouest ? Et avec combien de victoires ? QUI SERA PREMIER DU CLASSEMENT À L'OUEST ? * Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz NOMBRES DE VICTOIRES * QUI SERA DERNIER DU CLASSEMENT À L'OUEST ? * Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz NOMBRE DE VICTOIRES * Les équipes - Conférence Est Quelles équipes seront en tête et en fin de Conférence Est ? Et avec combien de victoires ? QUI SERA PREMIER DU CLASSEMENT À L'EST ? * Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards NOMBRE DE VICTOIRES * QUI SERA DERNIER DU CLASSEMENT À L'EST ? * Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards NOMBRE DE VICTOIRES *

_____

À vos pronostics !