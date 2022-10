30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Miami pour décortiquer le Heat !

On se rapproche de la fin de la série préférée de ton joueur préféré et, aujourd’hui, on part se dorer la pilule et s’injecter du botox à Mayami. Finalistes NBA en 2020 dans la bulle, le Heat a ensuite pris de plein fouet la vengeance de Giannis Antetokounmpo avant de s’incliner pour une pointure de trop face aux Celtics, futurs finalistes NBA. Une présence accrue au plus haut niveau et un roster qui sera cette année encore à surveiller de très près, tout comme le conseiller mode de Jimmy Butler ou le styliste du nouveau riche Tyler Herro. Sur le terrain ? Un coach parmi les meilleurs de sa génération (Erik Spoelstra) aux commandes d’un squad complet et doublé à tous les postes, l’expérience de Butler et de Kyle Lowry jumelée à la fougue des Adebayo ou Herro et à la solidité de roles players sortis de nulle part mais tellement utiles (Max Strus, Gabe Vincent…). Le Heat c’est le feu en attaque et le feu en défense, et le Heat devrait donc une fois de plus squatter tout en haut de l’Est en fin de saison régulière, avec à nouveau un statut de gros contender à défendre en avril. On en parle ? Allez, on en parle.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 du Heat de Miami. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !