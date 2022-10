Une bonne saison en NBA, cela ne se passe pas que sur le terrain. Cela se passe aussi côté finances ! La gestion de la banque est fondamentale pour toute équipe de NBA, il est donc l’heure de se pencher sur les salaires du Miami Heat pour la saison 2022-23.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 123 655 000$ cette année. Avec 154,175,294 $ engagés contractuellement sur cette saison 2022-23, le Heat fait chauffer le porte monnaie et n’hésite pas à envoyer des beaux mandats contrats à ses bad boys. Pas d’inquiétude, le Président de la franchise est Pat « Le Parrain » Riley. Vous commencez à comprendre que quand on a 3 joueurs à 30 millions la saison, c’est compliqué de rester dans les cordes et de ne pas dépasser quelconque seuil imposé. Jimmy Buckets est une superstar indiscutable, Bam Adebayo est une étoile montante et un joueur plus que nécessaire à l’équipe et Kyle Lowry provoque bien les passages en force est le meneur qu’il leur manquait. Derrière, on peut retrouver la fraude Robinson, le rescapé Oladipo, alors que les role players principaux du Heat pendant les derniers Playoffs sont payés des brindilles. Oui on parle bien de Gabe Vincent et Max Strus qu’on ne peut voir que tout en bas du tableau… Mais bon, rien d’affolant pour une équipe qui vise le titre et qui a fini en tête de la Conférence Est en avril dernier. De toute façon, les 154 millions de cette saison ne sont rien par rapport aux 183 qu’il faudra potentiellement lâcher la saison suivante avec les extensions de contrat de Butler et Tyler Herro.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2023-24 : 7

Jimmy Butler

Bam Adebayo

Kyle Lowry

Duncan Robinson

Caleb Martin

Tyler Herro

Nikola Jovic

Ça bouge pas, tout est toujours carré quand The Godfather a la main mise sur la franchise : le noyau dur du Heat est encore sous contrat pour une longue période et la pépite floridienne Tyler Herro a été prolongé au prix fort il y a quelques jours. Le sniper Duncan a quelques problèmes de mire en ce moment mais il pourrait refaire surface d’ici peu, en bon joueur micro-onde qu’il est. S’il reste collé au banc ou aussi inconstant sur le terrain, Riley cherchera sûrement à le faire déménager, faute de rentabilité. Nikola Jovic est un rookie intéressant qui va devoir batailler pour choper des minutes et Caleb Martin est le genre de joueur qui rentre parfaitement dans l’ADN du Heat : gros défenseur, energizer et besogneux.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Gabe Vincent et Max Strus :

Les deux inattendus du Heat arrivent à l’aube de cette saison dans la même situation : cette saison est la dernière de leur contrat. Vincent et Strus touchent 1,8 million chacun et c’est clairement… abusé. 8,7 points, 3 passes à 42% au tir dont 37% du parking pour le premier et 10,6 points, 3 rebonds à 44% au tir dont 41% de loin pour le second, les apports des deux lascars ont été ultra-importants dans le succès que Miami a connu toute la saison jusqu’en finale de Conférence, pas seulement statistiquement mais dans la manière et en défense. De vrais chiens de garde parfaitement intégrés au fonctionnement du Heat, et quand on voit que l’arnaque Duncan Robison ramasse 9 fois plus, on est en droit de se demander quand est-ce que Miami les prolongera à un prix plus juste. Une chose est sûre, s’ils continuent sur leur lancée, ils vont aller chercher un billet bien plus lourd, à South Beach ou ailleurs.

Omer Yurtseven

Le jeune Turc rentre dans sa dernière année de contrat avec le Heat et sera agent libre restreint à l’été 2023. Signé pour devenir back-up de Bam Adebayo à terme, Omer n’a pas spécialement déçu, au contraire, lors de sa première saison en NBA. 5,3 points et 5,3 rebonds à 53% au tir en 56 apparitions, du très correct pour 13 minutes de temps de jeu mais il ne faudra pas regarder en arrière cette année et profiter de chaque minute lancé sur le parquet pour prouver sa valeur et sa place dans la meilleure Ligue du monde. Il vaudrait mieux pour lui qu’il arrive sur le marché avec la cote et le plein de confiance afin d’éviter une situation où le Heat le garde sous son aile pour des broutilles. Surtout qu’il a du talent à revendre.