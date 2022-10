Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle du Miami Heat !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Jimmy Buckets mets des paniers, et dedans il y a rarement des carottes. Autant le dire, Jimmy Butler rate très rarement ses matchs, et même s’il ne monte que très rarement très haut également, il vous assurera des bons points à peu près chaque fois que vous le choisirez. Derrière, comment ne pas mentionner l’ami Tyler Herro, meilleur sixième homme de la Ligue la saison dernière et capable d’exploser de temps en temps ? 53 points, c’est son highscore TTFL en 2021-22, il l’a réalisé à deux reprises, face à Charlotte et Phoenix et ça donne envie de le choisir quand on a le nez fin. Sinon, il fait moins de matchs à 10 points que Jimmy lui-même, c’est peut-être un choix encore plus sûr. Pour finir, on pense évidemment à Bam Adebayo : lui marque moins de points, c’est vrai, quoique pas tant que ça finalement, mais il a un gros atout à faire valoir : il prend 10 rebonds par match et ça, c’est des points assurés pour vous.

#Les carottes redoutées

Bam Adebayo, tiens, parlons-en. Pas le pire carotteur de la Ligue mais quand même, ça lui arrive de bien nous décevoir : 31 points un soir face à Brooklyn, 6 deux jours plus tard chez les Sixers, on dirait qu’il joue bien contre les petits qu’on aurait tort, mais ce serait marrant aussi de voir la réaction des Nets. Toujours est-il que Bam est capable de nous donner plein d’espoir pour nous le retirer des mains dans la foulée, et ça n’aide pas à avoir confiance. On pourrait également penser que Kyle Lowry est un bon plan, capable de lâcher des soirées à 25 points et 10 passes, mais que nenni : entre les performances de haut vol se trouvent trop de matchs ratés offensivement, à base de zéro pointés (deux fois quand même la saison dernière) ou d’un petit panier et puis s’en va.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Jimmy Butler : 37,1 points

Bam Adebayo : 36,8 points

Tyler Herro : 27,3 points

Voilà pour les conseils TTFL maison version Heat, et on préfère ne pas vous rappeler le classement de la Team TrashTalk l’année passée. Partez du principe qu’on sait de quoi on parle, ça vaudra mieux pour tout le monde.