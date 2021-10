Les salaires du Miami Heat pour la saison 2021-22 : un Big Four bien au chaud pour quelques années, et autour ça bricole

Si Pat Riley était connu pour être un piètre manager… ça saurait. Masterclass de Patoche cet été avec les arrivées de Kyle Lowry et P.J. Tucker, alors que le mafieux prési a réussi à faire croire à Victor Oladipo qu’il était devenu Frank Ntilikina. Au final certains prennent une kichta maximale mais globalement le compte en banque de la franchise est dans le vert. N’oubliez jamais, avec un front office solide vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 112,414,000$ cette année.

Avec 130,954,862$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, le Heat fait partie des bons élèves de la Ligue. Les leaders se gavent mais les role players sont payés au lance-pierre, Tyler Herro est encore un gosse et il est payé en conséquence, bref tout va bien pour le banquier floridien, probablement attablé actuellement sur une plage de South Beach et en train de faire le point sur la situation avec une rondelle de concombre sur chaque œil.

Ca commence très très fort avec un trio Butler / Adebayo / Lowry à 80 millions, mais alors ensuite… quel festival. Duncan Robinson à 15 millions on vous pose juste le fait que le gars est moins bien payé que Davis Bertans, les 7 haricots de P.J. Tucker ne sont rien en comparaison de son apport potentiel en Playoffs, Tyler Herro touchera son chèque un jour mais doit grandir avant, et Victor Oladipo a choisi de la jouer discrète en acceptant le SMIC cette saison tandis que Markieff Morris n’a pas osé demander plus qu’Udonis Haslem de peur de se faire monter en l’air par le chef de gang. Tout autour des mecs dont le cumul des salaires n’atteint pas un demi-Plumlee et le seul « risque » finalement se trouve peut-être dans le futur salaire de Jimmy Butler (plus de… 50 patates dans trois ans !), qui a tout intérêt à continuer son barouf s’il ne veut pas devenir propriétaire du contrat le plus cradingue de NBA en 2026.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 5



Jimmy Butler

Bam Adebayo

Duncan Robinson

Kyle Lowry

Tyler Herro

Ils sont là les Expendables. Trois bourgeois loin d’être des gentils hommes sur le terrain, où comment mêler en une ligne Sylvester Stallone et Jean-Baptiste Pocquelin. Bref, la base de 2022-23 est déjà là mais posera peut-être problème lorsqu’il faudra lâcher la liasse au petit Tyler, surtout s’il nous pose une saison III en forme de feu d’artifice. Heureusement il y a Findus de la place dans le cap et proposition il y aura probablement, pour Victor Oladipo c’est moins sûr, et tout autour Pat Riler nous régalera – encore – sans doute de son génie en allant chercher des futurs Hall Of Famers pour 2 500 balles par mois.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison

P.J. Tucker : sept ceintures cette saison pour Pièce Jointe Tucker, et surtout une player option à activer ou non dans quelques mois en fonction de sa saison 2021-22. P.J. a prouvé la saison dernière avec les Bucks qu’il était capable d’être l’un des leaders d’une équipe qui gagne tout en prenant environ trois tirs par mois, et si l’ancien pitbull des Rockets ou des Suns se met à mettre quelques buckets cette année il pourrait bien être tenté de doubler son salaire dans un an histoire de mettre définitivement la daronne à l’abri alors qu’il a allégrement dépassé la trente-cinquaine. Dans tous les cas Pierre-Jean a ses sept torchons verrouillés pour l’année prochaine, on a connu des mecs qui vivaient avec un peu plus de pression.

Tyler Herro : encore deux ans à vivoter pour le Golden Boy de South Beach, et s’il le veut dans deux ans ses pots de gel coûteront 5 000 dollars. Des premiers Playoffs explosifs, une saison sophomore solide mais un poil décevante, et si en cette pré-saison 2021-22 Tyler semble déjà prêt à en découdre c’est peut-être bien en prévision de ses prochains passages au bureau de Chef Patoche. En effet Tyler Herro passera bientôt à la table des négos et il a le talent potentiel pour réclamer bien plus qu’une part de quiche, surtout que le cap de la franchise floridienne pourra – peut-être se le permettre. C’est pas une contract year mais ça y ressemble, alors au boulot Tyler, et pense aux pots de gel à 5 000 balles.