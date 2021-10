30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Miami Heat ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% Miami Heat !

Après le coup de chaud de la bulle à l’été 2020, le Heat a déçu la saison passée en sortant de manière plutôt sordide au premier tour des Playoffs. Logiquement Pat Riley a pris son Nokia 3310 et a donc fait fumer la Mastercard en allant chercher Kyle Lowry et P.J. Tucker chez des concurrents directs et en proposant un deal amical à Victor Oladipo. Au final et en gardant à la maison tous les cadres de l’équipe (Bam Adebayo, Jimmy Butler, Duncan Robinson et Tyler Herro sont toujours en place, seul Kendrick Nunn a fait ses valises), le Heat de Miami se présente pour cette saison 2021-22 comme l’une des équipes à battre à l’Est, légèrement un cran en dessous – peut-être – du duo Bucks / Nets. Le starting five est flippant des deux côtés du terrain, Tyler Herro et Victor Oladipo qui sortent du banc non mais allo quoi, et on suivra donc avec attention le nouveau squad de Kyle Lowry dans sa quête de Playoffs et même de bague, soyons fou.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 du Heat de Miami. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !