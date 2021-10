Cade Cunningham – The Documentary, Épisode 2 : les secrets du prodige

Il y a une petite semaine, on vous partageait le premier épisode d’Overtime concernant les origines de Cade Cunningham avant son ascension spectaculaire. Le deuxième vient tout juste de sortir du four et il nous en apprend un peu plus sur le parcours du numéro un de la Draft NBA 2021, en particulier lors de ses années lycée à Montverde.

En 2017, la Montverde Academy a été élue meilleur programme de basket sur la décennie précédente, devant des références comme Oak Hill par exemple. De nombreux prospects très prometteurs passent par cette académie située en Floride, et Cade Cunningham est l’un d’entre eux. La nouvelle pépite des Pistons a en effet quitté son Texas natal pour rejoindre le Sunshine State juste avant son année junior, et c’est là-bas qu’il a pris une nouvelle dimension sur le plan national. Bien évidemment, le changement ne fut pas des plus faciles mais cela a permis à Cade de véritablement se positionner sur le radar de nombreuses universités. Lors de son année senior, où il a notamment évolué aux côtés d’un certain Scottie Barnes, Cunningham a raflé plusieurs récompenses individuelles et est officiellement devenu le prospect numéro un du pays. De nombreux programmes prestigieux sont ainsi venus toquer à sa porte, comme Duke et North Carolina pour ne citer qu’eux. Mais c’est finalement avec Oklahoma State que Cade s’est engagé. Pourquoi les Cowboys ? On vous laisse découvrir ça dans la deuxième partie du docu.

Du Texas à l’Oklahoma en passant par la Floride, le parcours de Cade Cunningham est composé de nombreuses étapes. Mais à travers chacune d’entre elles, il a réussi à progresser et franchir les caps nécessaires pour arriver là où il voulait arriver : en NBA avec le premier choix de la Draft.

Source : Overtime