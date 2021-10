Les highlights de la saison 2020-21 de Duncan Robinson : désolé Tyler Herro, il est là le meilleur sniper du Heat

On le sait depuis deux saisons désormais, Duncan Robinson est ce que l’on appelle un sniper. Spécialiste de la filoche longue distance, le Miami boy a autant une gueule de gendre idéal qu’un poignet destructeur et fatal à ses adversaires.

Si Duncan Robinson se fait remarquer en NBA, ce n’est pas uniquement parce qu’il a le nom de deux légendes des Spurs mais bien parce qu’il fait partie des tous meilleurs artilleurs de la Ligue. Avec D-Rob, le Heat tient en effet clairement l’un des mecs les plus chauds de la Ligue derrière la ligne des 7m23. Le Heat, chaud, vous l’avez ? Allez bref, pas grave. Ce que nous avons en tout cas ici, c’est un garçon qui tente une dizaine tout pile de tirs par match, dont 8,5 sont des 3-points et dont 3,5 font ficelle, soit un joli taux de réussite de 41%. De tels pourcentages avec autant de tentatives sont assez rares dans la Ligue, surtout quand on voit les positions dans lesquelles la plus belle mèche de Floride prend ses shoots. Certes son poignet ne lui sert que pour environ trois dribbles par match (et encore) mais s’il le préserve c’est pour pouvoir l’ajuster lorsqu’il enclenche en pleine chute sur le côté ou avec un défenseur qui dit bonjour à ses narines.

Enfin bref, il est bien beau de décrire ce qu’un joueur est capable de faire, mais le voir de ses propres mirettes est encore mieux. En attendant de le voir encore augmenter ses pourcentages et ses 13 points annuels grâce aux futurs caviars de Kyle Lowry, on vous laisse avec ses highlights de la saison, pas loin d’une mini-mixtape de Steph Curry.