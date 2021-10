TrashTalk Fantasy League – Miami Heat : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté du… Heat !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Du lourd cette année en Floride, et on ne parle pas du poids des fefesses du dernier arrivé. Un vrai trio de patrons, avec en tête de liste un Jimmy Butler rarement tout en haut des charts TTFL mais encore plus rarement décevant. Jamais plus de 50 mais jamais moins de 40, et un Bam Adebayo qui se rapproche pour sa part de ces moyennes avec une saison 2020-21 aux alentours des 38. Un one-two punch qui assure de manière constante et rejoint cet été par Kyle Lowry, ses shorts XXL, son expérience et son 30 de moyenne en TTFL, chiffres un peu biaisés par la saison bizarre des Raptors. Trois joueurs qui flirteront sans doute avec les 40, un JB qu’il ne faudra surtout pas zapper, et quelques bons plans dont on vous parle juste ci-dessous, transition, tatatin.

#Les carottes redoutées

Au-delà des éventuels coups de froid des trois leaders précédemment évoqués, focus sur un quatuor qu’il faudra étudier, un quatuor dont il faudra se méfier. Tyler Herro ? Peut prendre d’énormes coups de chaud mais demeure plus présent sur Insta que dans les boxscores après une bulle trompeuse en 2020. Duncan Robinson ? Peut planter un 10/13 du parking mais y ajoutera 0,5 rebond et une moyenne de passes négative. P.J. Tucker ? Environ un match offensif par saison, pense probablement qu’il perdra des amis s’il prend plus de trois tirs par match. Victor Oladipo ? MIP en 2018, quasiment son exact contraire trois ans plus tard, doit retrouver la pleine santé et le sens du mot constance. En bref, les trois belles solutions énoncées plus haut vous interdisent totalement de prendre des risques avec les quatre plus bas.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Jimmy Butler : 40,5 points

Bam Adebayo : 37,6 points

Kyle Lowry : 27,9 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec le Heat. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.