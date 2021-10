Flashback 2020-21 : la saison de Udonis Haslem a duré quatre minutes, mais ce fut suffisant pour chicoter Dwight Howard

Souvenir incroyable que cette soirée du 13 mai 2021. Dernière semaine de saison régulière, chacun fourbit ses armes en vue des Playoffs, mais ce soir-là c’est un évènement assez particulier qui se produit à la triple A. En effet, et ce malgré la présence du roster entier face aux Sixers, Erik Spoelstra et le Heat décident d’offrir quelques minutes à Udonis Haslem, lui qui n’a encore… pas joué de la saison, histoire que le vieux sage (non) de Miami valide officiellement sa 18ème saison en Floride. Et bien évidemment, Udo allait rendre au centuple à ses fans le cadeau fait par sa franchise.

Miame Heat vs Philadelphia Sixers, fin de premier quart-temps et la surprise est folle lorsque le vénérable Udonis Haslem fait son entrée sur le parquet pour remplacer Dewayne Dedmon. Le vent d’un cadeau de la franchise soufflait depuis quelques heures, Udo va jouer quelques minutes histoire de valider de manière officielle un 18ème exercice dans SA maison. Un rebond et un incroyable 2/2 au tir plus tard, le sanguin guerrier monte au contre sur Shake Milton mais lui broie probablement une côte, ce qui plaît moyen à… Dwight Howard, d’autant plus que le pivot des Sixers s’était déjà senti chiffonné sur l’action précédente, ce qui avait valu au vétéran du Heat de se retrouver le cul par terre. Or, on… ne… met… pas… Udonis Haslem par terre, et ajoutez à cela que Captain Udo semblait clairement venu pour en découdre, ce qui devait arriver arriva fort logiquement.

Demande d’explication de la part du Prix Nobel pennsylvanien, Udonis qui décide qu’il ne lui en donnera pas et, pire, qui semble lui intimer l’ordre de ne pas lui adresser la parole. La suite est inévitable, trop de fritures sur la ligne et Haslem prouve une nouvelle fois qu’il n’est pas le plus patient des hommes en repoussant Dwight d’une fourchette de gastronome. On sent alors DH énervé mais en même temps… pas forcément rassuré, et bizarrement les pas en arrière l’emportent sur une quelconque envie de se taper, sans blague. Bilan des courses ? Faute technique pour Dwight, Udonis Haslem éjecté, et une légende qui boucle son exercice avec autant de fautes techniques que de paniers marqués. Est-ce qu’on aime ? Nope, on adore.

Une entrée fracassante qui aura don de pousser les dirigeants du Heat à… prolonger l’aventure de leur trop solide intérieur un an de plus et pour un 19ème chapitre, qui verra sans doute Udo rentrer une fois ou deux sur le terrain cette saison encore. Contre les Lakers c’est possible ?