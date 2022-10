Transféré aux Sixers à la trade deadline, James Harden n’a pas encore répondu à toutes les attentes du côté de Philly. Dans le dur physiquement et décevant en Playoffs, le barbu se sait attendu en 2023. Sera-t-il à la hauteur ?

12 mai 2022. James Harden quitte le parquet du Wells Fargo Center la tête basse. Les Sixers viennent de se faire sortir des Playoffs par le Heat. Sur le banc des accusés, Ramesse bien sûr, qui comme trop souvent ces dernières années a raté un rendez-vous crucial en Playoffs. Ses stats du jour ? 11 points, 9 passes et une performance digne de Casper en seconde mi-temps : 0 point inscrit mais surtout seulement deux tirs pris pour celui qui est censé être le second leader du groupe. De quoi apporter de l’eau au moulin de ceux qui estiment qu’il y a un Harden en régulière et un Harden en Playoffs et que celui-ci n’a pas les épaules pour guider son équipe vers le titre. Un sentiment qui est d’ailleurs renforcé en se basant sur les stats du barbu en postseason. On remarque que plus on avance dans les Playoffs et plus les chiffres de James ont tendance à baisser.

Des chiffres qu’il faut évidemment relativiser, puisque Harden n’était par exemple que sixième homme lorsqu’il a disputé les Finales NBA, mais le constat semble malgré tout implacable : James Harden doit faire mieux lors des joutes printanières. On pourrait dire que oui, les blessures ne l’ont pas aidé ces derniers temps, mais Joel Embiid réussissait quand même à dominer avec un doigt en vrac et une fracture au visage. Être leader, c’est aussi savoir se dépasser pour le groupe.

Ce qui nous amène donc à cet exercice 2022-23 et la question sera toujours la même : James Harden peut-il être au rendez-vous des Playoffs ? Daryl Morey n’a pas chômé cet été, le boss des Sixers a monté une équipe impressionnante pour viser le titre (P.J. Tucker, Montrezl Harrell, De’Anthony Melton et Danuel House ont notamment rejoint Philly) mais dur de voir ce rêve se réaliser si le combo guard ne fait pas le taf sur le terrain. Il a forcé son départ de Brooklyn car il estimait qu’il avait plus de chance de gagner à Philly, il a eu ce qu’il désirait, maintenant il faut mettre le bleu de chauffe et prouver qu’il peut toujours être ce joueur qui faisait flipper toutes les défenses il y a encore deux ans.

Point positif, Harden semble enfin débarrassé de ses problèmes physiques et il a bien trimé cet été pour retrouver une forme optimale. Ce qu’il confirmait lui-même au Philadelphia Inquirer fin septembre.

« Au cours de la dernière année et demie, je n’étais pas en assez bonne santé pour travailler comme j’en ai l’habitude. Cet été a été énorme pour moi de ce côté-là. »

De quoi espérer un Ramesse de retour à son meilleur niveau ?

James Harden a encore failli en Playoffs et, vu les ambitions de Philadelphie, c’est une phrase qu’on ne doit plus pouvoir écrire en 2023. Le barbu prêt à fermer nos bouches avec quelques dingueries ?

Source texte : The Philadelphia Inquirer

Source stats : BasketBall-Reference