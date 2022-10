Classique parmi les classiques, la preview globale de franchise est prête pour le client du jour. Direction Philadelphie aujourd’hui, avec l’analyse maison d’une équipe qui rêve ouvertement du trophée Larry O’Brien. Allez, c’est parti pour la preview des Sixers.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Difficile de parler de la saison des Sixers sans mentionner Ben Simmons. Désireux de partir après la désillusion en Playoffs contre les Hawks et les critiques de Doc Rivers et Joel Embiid, l’Australien a finalement repris le chemin de l’entraînement, non sans traîner des pieds. On s’attendait à ce qu’il revienne sur les parquets après une préparation physique adaptée mais le meneur de Philly n’était pas prêt à revenir au jeu. Prétextant des difficultés sur le plan mental, Benny s’est donc mis sur le bas côté tandis que son équipe devait faire avec les moyens du bord en son absence. Heureusement, les Sixers pouvaient compter sur un Joel Embiid déjà terriblement fort pour tenir la boutique. À ses côtés, Tyrese Maxey a profité de l’absence de Simmons pour pleinement exploser alors que Tobias Harris alternait le bon et le mauvais.

Fort heureusement pour Philadelphie, un autre mécontent traînait son spleen du côté de Brooklyn et Daryl Morey ne s’est donc pas privé pour organiser des retrouvailles avec James Harden, réalisant ainsi d’une pierre deux coups (Simmons partant chez les Nets). Le barbu et Jojo ensemble, la hype est montée à une vitesse folle et les premières victoires n’ont fait que booster la folie naissante à Philly. Très bon à la création mais moins fort que dans le passé au scoring, Harden avait aussi certaines limites sur le plan physique, notamment à cause d’une douleur tenace aux ischios. Trop dépendante de Joel Embiid et avec un banc bien limité, Philadelphie savait que la marge de manœuvre serait mince en Playoffs. Le pivot touché au pouce puis au visage, ça devenait presque mission impossible, d’autant que James Harden affichait un visage malheureusement trop connu à cette période de l’année. Sorti en 6 matchs par le Heat au second tour, Philly quittait donc la postseason avec quelques regrets et des axes de boulot pour son été.

Le marché de l’été

Ils partent : Danny Green, DeAndre Jordan, Paul Millsap, Myles Powell

: Danny Green, DeAndre Jordan, Paul Millsap, Myles Powell Ils prolongent : James Harden

: James Harden Ils arrivent : P.J. Tucker, De’Anthony Melton, Montrezl Harrell, Danuel House Jr., Julian Champagnie, Michael Foster Jr., Mac McClung

Certains diront que Daryl Morey a voulu refonder sa version Rockets à Philadelphie mais l’homme fort des Sixers s’est surtout appuyé sur des joueurs qui ont tous prouvé ces dernières années qu’ils pouvaient contribuer à un bon niveau. Le banc était faiblard l’an passé à Philly, le voilà solidement renforcé par l’arrivée de De’Anthony Melton, Montrezl Harrell mais aussi Danuel House, tous passés par Houston pendant le mandat de Morey. De quoi offrir de nombreuses cartouches pour Doc Rivers, qui aura plus d’options pour s’ajuster en cours de match.

Le roster 2022-23 des Sixers

Meneurs : James Harden, De’Anthony Melton, Jaden Springer

: De’Anthony Melton, Jaden Springer Arrières : Tyrese Maxey , Matisse Thybulle, Shake Milton, Charlie Brown Jr., Mac McClung

: , Matisse Thybulle, Shake Milton, Charlie Brown Jr., Mac McClung Ailiers : Tobias Harris, Furkan Korkmaz, Danuel House Jr., Julian Champagnie

: Furkan Korkmaz, Danuel House Jr., Julian Champagnie Ailiers-forts : P.J. Tucker, Georges Niang, Michael Foster Jr.

: Georges Niang, Michael Foster Jr. Pivots : Joel Embiid, Montrezl Harrell, Paul Reed

En orange les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier

Arraché au Heat cet été, P.J. Tucker sera la nouveauté du cinq de Doc Rivers à la rentrée. Tobias Harris va donc quitter la raquette pour se décaler au poste 3, une position qui ne lui a pas toujours souri dans le passé. Sur le backcourt, Harden et Maxey sont indiscutables. Derrière, on retrouvera logiquement Melton et Thybulle sur les principales rotations avec House, Milton, Korkmaz ou Georges Niang pour jouer les facteurs X. Il sera aussi intéressant de voir comment Doc Rivers gère le temps de jeu de chacun dans la raquette. Derrière Embiid, Harrell et Reed se battront pour les minutes restantes, alors que P.J. Tucker pourrait lui aussi venir dépanner dans des configurations small ball. Un choix de riche pour Doc Rivers, ça change de l’an passé.

Une petite vidéo en passant ?

Sans surprise, Joel Embiid est le principal client à surveiller du côté de Philadelphie. Joueur capable d’aller chercher du 40/20 tous les soirs avec des pourcentages sympas et une bonne grosse dose de lancers-francs, il représente la cible idéale pour tout joueur de TTFL qui se respecte. On peut également citer James Harden, même si le barbu a tendance à scorer moins que dans le passé. Il se rattrape par son activité à la passe et au rebond. En pleine progression, le jeune Tyrese Maxey a également tout d’une bonne pioche mais son impact sera autrement plus grand si l’un des deux leaders est sur la touche.

Quand on s’intéresse à l’infirmerie de Philadelphie, quatre noms ressortent. En décembre 2021, P.J. Tucker a souffert d’une inflammation d’un nerf au bas de la jambe gauche et manqué six matchs. Il a également raté les deux derniers matchs de saison régulière pour une élongation au mollet droit. Mais c’est surtout une inflammation au genou gauche qui l’a dérangé une bonne partie de la saison. Il a raté trois matchs entre janvier et avril et a subi un débridement arthroscopique en juillet. Il a pu revenir dès le training camp. James Harden, quant à lui, a connu trois alertes la saison dernière : un match pour une hyperextension au genou gauche, un autre pour une élongation au niveau de la main droite et onze matchs en février et mars pour une élongation aux ischio-jambiers gauches, qui l’a ennuyé jusqu’à la fin de la saison régulière. Joel Embiid a pour sa part terminé les Playoffs avec un ligament déchiré au pouce droit au match 3 du premier tour et une fracture orbitaire droite au match 6, qui lui a coûté les deux premiers matchs du second tour pour une légère commotion cérébrale. Il est passé au bloc fin mai pour réparer le ligament déchiré au pouce droit et a profité de l’occasion pour régler chirurgicalement une blessure à l’index gauche. Shake Milton, pour finir, a connu trois alertes mais rien d’inquiétant. Il a manqué les quatre premières rencontres suite à une entorse de la cheville droite et une autre en novembre pour des tensions au niveau de l’aine gauche. C’est en janvier qu’il a été le plus absent, avec dix-huit matchs ratés suite à une contusion osseuse au bas du dos suite à une lourde chute.

Quels objectifs cette saison ?

Gagner, gagner et encore gagner. Viser autre chose que la victoire finale semble impensable à Philadelphie. C’est probablement l’équipe la plus forte assemblée à Philadelphie depuis 20 ans et ça tombe bien car l’idée est de copier les Sixers d’Allen Iverson, qui avait atteint les Finales NBA en 2001. Enfin, si possible avec une autre fin. Pour cela, il faudra intégrer au mieux les nouveaux, que la connexion Harden-Embiid fonctionne à plein régime et surtout éviter les bobos qui ont largement amoindri les deux leaders sur les dernières saisons. Les excuses, elles sont au placard désormais. Il y a deux stars en place, un groupe bien costaud, du soldat à tous les postes, des joueurs pour apporter du fire power sur le banc, le potentiel de cette équipe est assez dingue. Comme toujours, on attend des Sixers qu’ils assurent en régulière mais surtout qu’ils répondent présent lorsque les Playoffs ouvriront leurs portes.

Le pronostic du rédacteur

« 58 victoires – 24 défaites. 2e place à l’Est. 6 mois plus tard, nous voilà de retour pour l’an « presque » II des Sixers du duo Embiid – Harden et il y a de quoi être optimiste. La barbe a pu prendre ses marques, on a eu écho qu’il était enfin débarrassé de ses bobos et surtout il a taffé comme un dingue pour retrouver une forme optimale pendant l’été. Je mise sur une grosse saison de sa part. Joel Embiid, pas de surprise, ça va dominer des deux côtés du terrain et toquer fort pour le MVP et derrière Tyrese Maxey ne demande qu’à jouer le rôle du 3ème homme. Le groupe est très solide, il y a des gars en réserve pour soulager les starters, défensivement ça fera le boulot. Niveau talent, Philly ne baisse les yeux devant personne à l’Est, il faut juste que la mayonnaise prenne et que les blessures laissent ce groupe tranquille. Comme souvent dans la cité de l’amour fraternel, c’est en avril qu’on verra si les Sixers ont vraiment faim de titre.

Voilà pour la preview des Sixers pour cette saison NBA 2022-23. Solidement renforcée durant l’intersaison, Philly peut-elle s’offrir un beau parcours en Playoffs et rejoindre les Finales NBA en juin prochain ?