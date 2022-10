Absolument énorme tout au long de la saison dernière, Joel Embiid a enchaîné les cartons offensifs et par la même occasion les gros dunks sur les pivots adverses. Pour se chauffer avant une nouvelle campagne calibre MVP de la part de Jojo, rien de mieux que de se refaire ses tomars les plus violents.

Âmes sensibles s’abstenir, car la vidéo de dix minutes qui va suivre peut potentiellement choquer. Dans son parcours vers le titre de meilleur scoreur NBA et de dauphin de Nikola Jokic dans la course au MVP, Joel Embiid a fait pas mal de victimes. Jarrett Allen, Jakob Poeltl, Daniel Gafford… tous ont pris un Jojo sur la tronche. Il y en a également pas mal qui ont eu la brillante idée de s’écarter de son chemin pour éviter une grosse humiliation, mais les arceaux eux n’ont rien pu faire pour esquiver la puissance d’Embiid. Dunk à une main, à deux mains, sous le panier ou en étant lancé à pleine vitesse, tout y passe ! Malgré ses nombreux bobos qu’il a pu connaître depuis le début de sa carrière, Jojo a ainsi montré qu’il était autant dans son prime technique que physique. On ne sait pas jusqu’à quand ça va durer mais à 28 ans, du haut de ses 2m13 et avec 127 kilos sur la balance, le pivot des Sixers devrait une nouvelle fois faire d’énormes dégâts cette saison pour ajouter quelques noms supplémentaires à son tableau de chasse.