Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Philadephia 76ers !

#Les bons plans annoncés

Allez, sans aucune surprise : Joel Embiid est évidemment LE bon plan chez nos amis des Sixers. Meilleur marqueur de la Ligue l’an passé avec 30,6 points, ajoutez à ça 11,7 rebonds, 4,2 passes et 1,5 contre et vous obtenez une valeur plus que sûre à sélectionner pour la TTFL. On aurait bien mis l’arrière barbu dans cette catégorie aussi mais la confiance s’est dégradée entre James Harden et nous alors que son irrégularité sur cette dernière saison entre Brooklyn et Philly n’a fait qu’augmenter. Bon allez, c’est ok, prenez James Harden de temps en temps, il reste un monstre statistique. Mais ne venez pas pleurer si El Barbudo finit à 12 points et 9 passes à 3/15 au tir. On vous aura prévenu. Sinon, Tobias Harris peut faire le taff également si vous êtes à cours d’idées et de joueurs. Attention également à Tyrese Maxey qui commence à sérieusement faire du sale en NBA et pourrait être un roi de la TTFL d’ici peu.