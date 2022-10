Une bonne saison en NBA, cela ne se passe pas que sur le terrain. Cela se pass aussi côté finances ! La gestion de la banque est fondamentale pour toute équipe de NBA, il est donc l’heure de se pencher sur les salaires des Philadelphia Sixers pour la saison 2022-23.

#Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

LES SALAIRES 2022-23 DES PHILADELPHIA SIXERS

RFA = AGENT LIBRE RESTREINT UFA = AGENT LIBRE NON-RESTREINT

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 150 267 000$ cette année

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 123 655 000$ cette année Avec 155,399,176 $ engagés contractuellement cette année, les Sixers sont dans la pénalité et Daryl Morey va devoir filer un chèque à la NBA. C’est le prix à payer pour avoir trois salaires mirobolants dans son effectif. Le premier est pour Tobias Harris qui va tranquillement coffrer 37 millions et des brouettes, derrière lui on retrouve Joel Embiid qui va émarger à 33 616 770 $ au cours des prochains mois et la dernière place du podium revient à James Harden avec pile 33 millions de patates par an. Un Big Three financier qui monopolise une bonne partie de la masse salariale de Phila. Quatrième joueur le mieux payé avec 10 490 000 $ pour le prochain exercice, P.J. Tucker s’offre une retraite dorée et va pouvoir acheter un maximum de chaussures en Pennsylvanie. Le reste du gâteau est partagé entre les role players (Melton, Milton, Korkmaz, Danuel House Jr., Georges Niang, Montrezl Harrell). Encore sous contrat Rookie, Tyrese Maxey et Matisse Thybulle font clairement les affaires des comptables de Daryl Morey.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2023-24 : 6

Joel Embiid

Tobias Harris

P.J. Tucker

De’Anthony Melton

Furkan Korkmaz

Charlie Brown Jr.

Jojo est là, Tobias Harris aussi, mais pas de Ramesse qui a une Player option pour la saison 2023-24. Tout comme Danuel House Jr. et Montrezl Harrell. Pour Tyrese Maxey, c’est une option de la franchise, et on ne doute pas qu’elle sera activée rapidement. Une chose est sûre, le board des Sixers risque d’avoir du pain sur la planche lors de l’intersaison à venir avec seulement 6 joueurs sous contrats garantis. D’ici-là, les Sixers ont le temps de voir venir. Mais attention, il ne faudra pas se tromper pour entourer au mieux Joel Embiid dans sa quête de titre.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

James Harden

Arrivé à la mi-saison dernière en Pennsylvanie en échange de Ben Simmons, James Harden entame cette année sa première année complète pour le maillot des Sixers. Loin des tumultes sur son poids, le loustic doit maintenant retrouver le niveau qui est le sien pour amener les Sixers vers les sommets. Si son association avec Joel Embiid ne fonctionne pas et que Ramesse tarde à exercer son option, la franchise pourrait aussi tout faire voler en éclat et monter un énorme trade. Cette situation reste peu envisageable mais la NBA peut parfois nous réserver bien des surprises. Quoi qu’il arrive, James Harden doit se ressaisir, lui qui sort de sa plus mauvaise saison au scoring (22 points par match) depuis 2011-12.

Montrezl Harrell

Depuis qu’il a quitté les Clippers, l’intérieur n’est plus le même et déçoit de plus en plus. L’année dernière, son passage aux Wizards puis aux Hornets n’a pas convaincu grand monde et Montrezl est donc venu à Phila pour se relancer une bonne fois pour toutes. À 29 ans, la bête peut encore rendre de jolis services et s’il performe, il pourrait bien attirer quelques franchises l’été prochain en déclinant sa player option. Dans un rôle d’energizer en sortie de banc, Montrezl Harrell peut faire des merveilles. À seulement 2 millions de dollars par an, l’intérieur pourrait être la bonne affaire des Sixers cette saison, reste à voir s’il va redevenir le 6e homme de la saison 2019-20.

P.J. Tucker

À 37 balais, l’ancien du Heat et des Bucks débarque chez les Sixers avec un contrat qui pourrait bien l’amener jusqu’à ses 40 ans. Deux ans et 21,5 millions de patates sont garanties, sans oublier une player option à 11 539 000 $ pour 2024-25. Un CDD bien sympathique donc pour un joueur qui va devoir amener toute sa hargne et son leadership au sein d’un vestiaire qui veut aller loin. L’aventure pourrait se révéler payante, mais aussi très risquée pour Philadelphie au vu du caractère et de l’âge du bonhomme. Sa gestion sera donc primordiale, Doc Rivers va avoir du travail et on a déjà hâte de voir la relation entre P.J. et Montrezl Harrell.