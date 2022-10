30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Philadelphie pour décortiquer les Sixers !

Plus que six. Et même plus que cinq car aujourd’hui ce sont donc les Sixers qui passent à la moulinette des 30 Previews en 30 Jours. Des Sixers qui seront, une nouvelle fois, l’une des franchises qui visent la finale NBA en juin, l’une des énormes équipes qui nous fera cliquer chaque soir avec le sourire. Pourquoi ? Car le pivot de cette équipe, déjà, se nomme Joel Embiid, l’homme dont vous entendez parler souvent depuis quelques semaines dans Ouest France ou le Progrès, l’homme qui sera peut-être un jour Français pour la FIBA, mais ça c’est encore un autre sujet. Joel Embiid, meilleur scoreur de NBA la saison passée, meilleur pivot de la Ligue, minimum deuxième, et à ses côtés l’un des meilleurs attaquants de l’histoire en la personne de James Harden, ça nous fait un one-two punch qui se suffirait presque à lui-même. Rajoutez-y quand même un Tyrese Maxey en pleine explosion, P.J. Tucker, Danuel House Jr. et Montrezl Harrell arrivés pour jouer les garde du corps de Jojo, Tobias Harris qui gagne un peu trop de sous mais qui reste une valeur très sûre ou encore un coach – Doc Rivers – qui connait mine de rien la route vers un titre même si ça commence à dater, et vous obtenez un mélange qui a évidemment les moyens d’aller chercher une bague, malgré une étiquette de lose qui commence à coller à la peau de cette équipe, Harden et Rivers notamment. L’année parfaite pour faire taire tout le monde ?

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Sixers de Philadelphia. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !