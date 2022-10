On vous en parlait il y a deux jours, comme quoi les infos sur TrashTalk sont hyper solides, Facundo Campazzo se rapprochait des Dallas Mavericks. C’est désormais officiel, l’Argentin va rester un an au moins dans le Texas.

On se souvient tous du Luka Dončić du Real Madrid, qui dominait des adultes du haut de ses 18 ans et venait faire le doublé championnat/Euroligue en 2018. L’Europe savait – les États-Unis un peu moins puisqu’il n’a été choisi qu’en troisième place de la draft – que Luka était spécial, et il l’a démontré depuis. Mais il ne faut pas oublier ceux qui l’ont accompagné, qui l’ont forgé, qui l’ont aidé à devenir ce qu’il est aujourd’hui. Facundo Campazzo est de ceux-là. Derrière Luka, c’est lui qui jouait le plus de minutes dans ce Real Madrid. Il était le meneur de cette équipe, le distributeur du jeu qui laissait le scoring aux autres et surtout au Slovène. Aujourd’hui, la doublette est donc reconstituée à quelques milliers de kilomètres, sur un autre continent, dans une autre Ligue que Luka Dončić domine aussi mais qu’il n’a pas encore gagnée. L’occasion pour Campazzo de l’aider dans cette quête, ce qui serait un beau clin d’œil du destin que les plus romantiques d’entre nous apprécieront.

Celui qui était sans contrat depuis son départ des Denver Nuggets cet été a signé pour un an, selon Marca, et va offrir de belles options dans la rotation des Mavs à la mène. Une bonne nouvelle pour Jason Kidd, qui aurait insisté depuis un mois pour le recruter et qui avait perdu de la qualité de création à ce poste depuis le départ de Jalen Brunson. Selon le média espagnol, Facu pourrait même jouer en même temps que Luka ou Spencer Dinwiddie, et ne pas être qu’une simple quatrième option qui jouerait 5 minutes par match. Un concurrent de plus pour notre Frank Ntikilina national, qui avait réussi à gratter 11 minutes la saison passée et qui pourrait voir ce temps de jeu réduit. L’arrivée de Facundo Campazzo ne va pas révolutionner cette équipe des Mavericks, mais au moins nos yeux en auront pour leur argent.

La doublette Facu – Luka est reconstituée à Dallas pour le plus grand bonheur des amoureux du beau jeu. Et pour celui de Dallas aussi, peut-être, qui pourra compter sur une meilleure rotation au poste 1 pour accompagner Dončić et Dinwiddie.