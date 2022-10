C’est l’heure du Top 10 de la nuit et ce matin on ferme toutes les fenêtres et on chante la Marseillaise, car Moussa Diabaté a lâché le poster le plus fou de l’automne. Une invitation pour le Slam Dunk Contest, vite.

Jose Alvarado a volé pas mal de ballons dans sa carrière, mais cette fois-ci Tyler Herro lui a fait la chansonnette. Et la finition est encore plus belle.

Pour Obi Toppin, la vie est quand même beaucoup plus belle quand ça ne défend pas et quand le ballon semble faire la taille d’une mandarine.

Gabe Vincent à dix mètres et au buzzer, c’est cadeau.

Jrue Holiday à la passe et Giannis Antetokounmpo à la réception, rarement vu un duo aussi complémentaire depuis la vodka et la pomme quand on avait 17 ans.

Les Pelicans sont une sacrée fabrique de cracks, et le dernier de la bande s’appelle peut-être Zylan Cheatham.

Nikola Jokic ne rate pas souvent des tirs, et dans ces cas-là Aaron Gordon se charge de refermer le couvercle. Super chiant ça.

Royce O’Neale à doize mètres et au buzzer, deuxième cadeau.

Voilà l’une des raisons pour lesquelles Jarrett Allen va finir sa carrière avec une sélection au All-Star Game.

Ça rime avec quoi Mathurin ? Avec moulin.

La saison n’est même pas commencée qu’on a déjà le poster de l’année grâce à Moussa Diabaté. Qui est sur le poster ? On s’en fout, sa carrière vient d’être brisée.