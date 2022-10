Cocorico, Olivier Sarr va pouvoir se montrer en NBA et foudroyer la G League la saison prochaine. L’ancien de Kentucky vient de signer un two-way contract avec les Blazers, en voilà une bonne nouvelle pour la troupe des Frenchies en NBA.

Damian Lillard qui satellise Olivier Sarr sur alley-oop, vous en rêviez ? Et bien la scène pourrait bien arriver. Le pivot français vient d’obtenir un two-way contract chez les Blazers, et Sarr alternera donc entre la Grande Ligue et son anti-chambre. Une belle occasion de poursuivre sa progression, et c’est surtout la fin du stress pour le natif de Niort qui se battait pour une place dans le roster de l’Oregon depuis le début du mois de septembre. Olive avait alors signé un contrat Exhibit 10, un accord sans aucune garantie qui donne seulement l’opportunité de faire ses preuves durant le training camp et la pré-saison. Et visiblement, le Français a réussi à convaincre Chauncey Billups et ses sbires. Il tentera de se faire une place dans un effectif des Blazers qui ne compte pas énormément de concurrence à son poste. Jusuf Nurkic et Drew Eubanks sont prévenus, Olivier Sarr va venir grignoter des minutes.

The Portland Trail Blazers are converting center Olivier Sarr to a two-way contract, source tells ESPN. Sarr played 22 games for OKC as a rookie after college stops at Wake Forest and Kentucky. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 13, 2022

Auteur d’une bien belle fin de saison dans le tank d’OKC, Sarr avait montré de solides bases. On parle d’un pivot de 2m13 pour 107 kg, mobile, adroit de ses mains et qui est aussi capable de shooter du parking. Malheureusement, le Thunder l’avait coupé en avril dernier mais il en fallait plus pour décourager celui qui a également passé la Summer League du côté des Suns. Une expérience dans laquelle il s’est plutôt bien débrouillé avec 8 points, 8 rebonds et 1,7 contre de moyenne en 14 minutes de jeu. Dorénavant, c’est en alternance du côté de Portland qu’on scrutera donc le développement de l’intérieur, et si jamais il a besoin de conseil sur la ville, on connaît même un Français qui pourrait bien l’aiguiller.

Après la mauvaise surprise pour Théo Maledon hier, le clan Frenchie retrouve le sourire aujourd’hui. Olivier Sarr va poser ses valises à Portland et, entre NBA et G League, le Français aura l’occasion de se montrer alors à lui de ne pas la louper.