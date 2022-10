Plus qu’une ! Plus qu’une nuit de semi-basket avant de passer aux choses sérieuses. Dans l’avant-dernière nuit de pré-saisons deux petits matchs seulement étaient au programme, et si dans le premier les Grizzlies ont vaincu les Pistons au petit jeu de qui a la meilleure jeune équipe, dans le deuxième on s’est probablement davantage échangé des conseils tanking qu’autre chose.

Les résultats de la nuit

Deux petits matchs donc, ce qui nous aura au moins permis de zieuter tranquillement ce programme sans risquer l’épilepsie. A Detroit pour commencer, le show Ja Morant en (re)devient ridicule alors que la saison n’a même pas repris. 31 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 contres en 25 minutes et, surtout, des décollages à n’en plus finir, comme si la gravité était différente pour lui, comme s’il était léger comme une plume. Des contre-attaque de zinzins à quasiment chaque interception pour les Grizzlies, alors soit Ja est réellement inhumain, soit Dwane Casey va devoir taffer le repli défensif. Côté Pistons justement ? Il parait que la castagneur Isaiah Stewart est devenu Stephen Curry (4/10 du parking), ce qui serait juste drôle si Cade Cunningham, Jaden Ivey et Bojan Bogdanovic n’avaient pas également mis leurs tirs à côté du cercle. Voilà ce que ça fait de jouer sans franchise player, et en même temps il faut bien économiser Killian Hayes. Ah, et au fait, Kevin Knox est toujours vivant.

Dans le deuxième match de la nuit Spurs et Thunder se donnaient rendez-vous à la Lottery l’AT&T Center, et c’est évidemment la jeunesse qui a brillé. Les deux Williams, pas Venus et Serena hein, ont assuré pour OKC, Josh Giddey est déjà le passeur le plus smooth de l’histoire du jeu et Ousmane Dieng a confirmé qu’il était redevenu adroit en sortie de banc. Côté Spurs on a kiffé la vitesse et la prise de responsabilité de Josh Primo, les trois « anciens » Vassell, Johnson et Poeltl ont posé les bases du leadership et les rookies n’ont que très peu joué, mis à part un Sochan parfois effacé parfois volubile, volubile étant quand même un mot super marrant à écrire.

Ja gets a block and dunk in the same sequence! 💪 watch live: https://t.co/rtPKXgcMWx pic.twitter.com/ejSkOFxAxz — NBA (@NBA) October 13, 2022

Make that 3⃣ three’s in a row by Isaiah Stewart. He can’t miss right now on NBA TV. 👀 pic.twitter.com/JDuVUX0Fbg — NBA (@NBA) October 13, 2022

TOUGH finish, Jake LaRavia. 💪

pic.twitter.com/0VR2I0MNbu — NBA (@NBA) October 13, 2022

Steven Adams ➡️ Ja live on NBA TV pic.twitter.com/IYlGG5YxI8 — NBA (@NBA) October 14, 2022

Josh Giddey’s pass game is unreal. live now on NBA League Pass pic.twitter.com/OP403zWw36 — NBA (@NBA) October 14, 2022

Ja fakes the pass and throws it down. 💪

pic.twitter.com/9GEktLse9r — NBA (@NBA) October 14, 2022

Josh Primo, chill! live on NBA League Pass pic.twitter.com/LROMtmAFS3 — NBA (@NBA) October 14, 2022

JA IS PUTTING ON A SHOW RIGHT NOW ON NBA TV 🤯 pic.twitter.com/Epcafbukoo — NBA (@NBA) October 14, 2022

Ja. Morant. He’s got 29 PTS right now in Q3 on NBA TV. 👀 pic.twitter.com/OU0vEGfWmp — NBA (@NBA) October 14, 2022

Jaden Ivey to the RACK! 🔨 live on NBA TV pic.twitter.com/Uqjs3slQe9 — NBA (@NBA) October 14, 2022

Blocked by Josh Primo! ⛔️ live on NBA League Pass pic.twitter.com/HG6niA5E8C — NBA (@NBA) October 14, 2022

Darius. Bazley. 💪 live on NBA League Pass pic.twitter.com/32OnVo4DMF — NBA (@NBA) October 14, 2022

