Mauvaise nouvelle à Portland, même si on s’en doutait un peu. Gary Payton II avait été opéré cet été et doit encore observer une période de repos, il manquera le début de saison et sera réévalué dans deux semaines.

Champion NBA en juin avec les Warriors, attaquant tout feu tout flamme par séquence et, surtout, défenseur féroce, Gary Payton II avait été récupéré lors de la Free Agency par les Blazers, tout heureux de mettre la main sur un mec capable de defend the land pendant que les Lillard and co. s’occuperont de l’attaque. Opéré au niveau des muscles abdominaux cet été, le fils du Glove n’a toujours pas récupéré à 100% et il manquera donc le début de saison avec sa nouvelle franchise.

Portland Trail Blazers say Gary Payton II continues to recover from an offseason procedure, but he will miss the start of the season and be re-evaluated in two weeks. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 13, 2022



Celui qui tournait à 7,1 points, 3,5 rebonds, 1 nez crochu et 1,4 steal la saison passée à Golden State va donc assister en direct du banc au début de saison de ses nouveaux coéquipiers et sera réévalué dans deux semaines, tout comme la défense des Blazers qui pourraient bien titiller les 120 pions encaissés par match et qui sera alors toute heureuse de retrouver son sixième homme défensif. Josh Hart, Jerami Grant ou Nassir Little semblent en effet très capable de défendre mais collectivement… fermer l’accès au panier n’apparait pas comme la principale force de cette équipe, et l’acquisition de GPII va dans ce sens.

Ça fait donc un chouchou en moins pour la reprise, un premier problème à gérer pour Chauncey Billups même si on parle d’un ajustement et pas d’un énorme drame non plus. Le prochain rendez-vous ? Autour du 1er novembre donc, dans le slip d’un défenseur ou dans le Top 10, au choix.