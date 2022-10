Chaque saison NBA apporte son lot d’interrogations et d’intrigues. C’est tout le temps la même chose, à quelques jours de la reprise. Quel joueur va performer ? Quel coach sera viré ? Qui suis-je ? Dans quelle étagère ? Où courge ? Pour chacune des 30 franchises, nous avons sélectionné les 5 grandes questions édition 2022-23, et le siège du jour est attribué aux Philadelphia Sixers.

Joel Embiid, enfin MVP ?

Très bien placé jamais gagnant, tel est pour le moment le destin de Joel Embiid avec le MVP. Second en 2021, second en 2022, le Franco-Américano-Camerounais a chaque fois vu Nikola Jokic lui couper l’herbe sous le pied et filer avec le précieux trophée. Ce n’est pourtant pas faute d’aligner les grosses saisons et les stats brillantes. L’an passé, il tournait à 30,6 points, 11,7 rebonds, 4,2 passes et plus d’une interception et un contre de moyenne. Et si c’était enfin la bonne en 2023 ? Bien renforcée durant l’intersaison, Philly devrait logiquement jouer les premières places à l’Est et Embiid continuer sa monstrueuse domination des deux côtés du terrain. Bien sûr, la concurrence est toujours là pour la statuette (Giannis, Doncic, Durant, Tatum, Curry…) mais seul Jokic a réussi à freiner l’ascension de Jojo depuis deux ans et il est (très) rare de voir un triplé au MVP. Dans l’histoire ce n’est arrivé que… trois fois (Chamberlain, Russell et Bird). Et si le dauphin de ces deux dernières années devenait enfin roi ?

P.J. Tucker, le chaînon manquant dans cet effectif ?

Si les recrutements de De’Anthony Melton, Montrezl Harrell ou encore Danuel House sont des belles affaires, il ne fait aucun doute que la principale recrue des Sixers à cette intersaison est P.J. Tucker. Le pitbull, champion en 2021 avec les Bucks, vient apporter sa dureté et son expérience à une équipe de Philly qui en aura bien besoin pour viser les sommets. Défensivement, il devrait former une raquette particulièrement solide avec Embiid. En attaque, il laissera logiquement Joel prendre toute la place sous les panneaux et se positionner dans le corner, prêt à sanctionner les prises à deux. Plus important qu’un fit sur le terrain, c’est le côté glue guy de Tucker qui fera du bien aux Sixers. Premier à partir dans la boue, le vétéran est aussi un joueur qui apporte une énergie, une hargne à son équipe et potentiellement qui peut bouger ses coéquipiers lorsque le navire tangue. Un profil bien utile pour une équipe qui lorgne le Larry O’Brien.

Doc Rivers va-t-il craquer en Playoffs ?

Chaque année, c’est un peu la même chanson. On voit l’équipe de Doc Rivers en Playoffs et on se demande si un énorme choke est en cours. On a d’ailleurs eu l’ombre d’un doute l’an passé quand Toronto est revenu de 3-0 à 3-2 mais les Sixers ont su finir le boulot pour éviter que leur fanbase se retrouve en PLS. Nous voilà donc pour une nouvelle saison et Philly est mieux armée que jamais pour jouer le titre. Deux stars pour guider l’équipe, un petit jeune avec des dents qui touchent le parquet, quelques soldats prêts à envoyer au charbon, une belle profondeur d’effectif, il y a de quoi être ambitieux dans la cité de l’amour fraternel. Reste que c’est à Doc Rivers de mettre tout ça en place et les perfs de Philadelphie en Playoffs ces deux dernières années sont là pour nous rappeler que l’édifice reste fragile. Pas sûr que le père d’Austin puisse se permettre une nouvelle déconvenue au second tour…

James Harden va-t-il fermer les bouches cette saison ?

Irrégulier et beaucoup moins spectaculaire qu’à son prime chez les Rockets, James Harden a accumulé pas mal de critiques depuis deux ans. Il faut dire que ses performances lors des Playoffs 2022 n’ont pas aidé son cas, avec un apport en-dessous des attentes et notamment un Game 6 catastrophique contre Miami au moment de l’élimination des siens. L’heure est donc à la reconquête pour le célèbre barbu et il a mis les petits plats dans les grands pour y arriver. Libéré de ses problèmes physiques, il a pu travailler à fond cet été pour retrouver une forme optimale et le résultat n’a pas tardé à fuiter sur les réseaux avec un Harden visiblement aminci. De quoi espérer retrouver la meilleure version de « Ramesse » sur le terrain et ça sera nécessaire si Philly veut vraiment faire partie des contenders pour le titre en 2023.

La meilleure équipe des Sixers depuis 2001 ?

À quand remonte la dernière participation des Sixers aux Finales NBA ? Bingo, c’était en 2001 avec le légendaire Allen Iverson aux commandes, mais aussi Dikembe Mutombo, Eric Snow ou encore Aaron McKie. Depuis la masterclass de The Answer et les chevilles mortes de Tyronn Lue, aucune équipe de Philly n’a réussi à jouer la dernière série de la saison. Et si celle de 2023 était la mieux armée depuis l’époque A.I ? On peut toujours débattre avec celle de 2019, éliminée à la dernière seconde par le futur champion Toronto, mais toujours est-il que le groupe mis en place par Daryl Morey cet été a les armes pour remporter l’Est cette saison. Joel Embiid est en plein prime, James Harden semble avoir retrouvé tous ses moyens, Tyrese Maxey est prêt à franchir un nouveau cap, le groupe est solide à tous les postes. Et si les Sixers étaient au coup d’envoi des Finales NBA en 2023 ?