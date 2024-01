Menés pendant tout le match, les Suns se sont réveillés fort dans le money time pour se défaire d’une équipe des Kings qui a totalement craqué en fin de match. Énorme remontada pour les uns, énorme choke pour les autres, on vous raconte tout ça.

Pour la feuille de stats de cette remontée improbable c’est ici.

Mais qu’est-ce qui vient de se dérouler sous nos yeux là ? Improbable match, incroyable scénario et un finish qu’on n’aurait jamais imaginé.. Rendez-vous compte un peu, Sacramento n’avait été mené que 30 secondes en 47 minutes. Juste le temps pour Domantas Sabonis, De’Aaron Fox et compagnie de prendre les commandes de ce match. Appliqués offensivement et capables de tenir le Big 3 adverse pendant quasiment tout le long, les Kings faisaient le boulot et avec la manière s’il vous plait.

Seul Grayson Allen faisait vraiment de la résistance avec une adresse insolente pour l’ancien de Duke (29 points dont 9/14 de loin). En total contrôle, Sacramento se dirigeait donc vers une victoire tranquille et même un vrai gros résultat chez une équipe qui a du répondant. De quoi oublier les 2 défaites de rang durant le récent road trip à l’Est.

Grayson Allen is on FIRE with 6 first-half threes! 🔥

Kings-Suns | Live on the NBA App

📲 https://t.co/K4qBAg3ijF pic.twitter.com/E1U5034MJK

— NBA (@NBA) January 17, 2024

Et puis vient ce 4ème quart-temps terrible mais pourtant si bien commencé avec Monk puis Fox pour enchainer les banderilles de loin et pousser le lead jusqu’à 22 points ! 22 points et 8 minutes à jouer, normalement c’est cadeau et on se disait qu’au bout de quelques minutes, Frank Vogel allait demander grâce et sortir ses titulaires.

Et non, Phoenix avait encore une carte à jouer, bien aidé il est vrai par une équipe des Kings qui s’est mis dans la mouise toute seule. Tandis que Sacramento ne mettait plus un pied devant l’autre, Phoenix reprenait confiance. Grayson Allen était encore dans tous les bons coups. Il ajoutait deux tirs primés de suite et abreuvait ses leaders. Kevin Durant et Eric Gordon sanctionnait aussi de loin alors que Mike Brown n’avait plus de cheveux à s’arracher devant la montagne de ballons perdus par ses protégés.

La salle s’enflamme, et si ce comeback devenait réel en fin de compte ? Quand même pas.. Et si ! Kevin Durant fait passer les Suns devant à 30 secondes du terme. De’Aaron Fox lui répond avec un tir bien clutch mais le meneur fait ensuite faute sur KD sur la possession suivante. Le MVP 2014 ne tremble pas sur la ligne, ne laissant que.. 2 secondes aux Kings pour avoir un dernier shoot. Malik Monk envoie une énorme brique qui ne fait que heurter le cercle. Les Suns auront fini la rencontre sur un 32-8… Sacramento peut s’en vouloir, Phoenix exulter.