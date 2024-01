Le choc de la nuit pour les Sixers ! Porté par un Joel Embiid de gala, Philadelphie remporte un gros match face aux Nuggets de Nikola Jokic. (126-121) Le duel des MVP a tourné à l’avantage du pivot des Sixers.

Joel Embiid annonce la couleur d’entrée

Pour cette affiche XXL à Philadelphie, tous les regards étaient évidemment tournés vers Joel Embiid et Nikola Jokic. Les deux meilleurs pivots de la Ligue, les deux derniers MVP et deux des favoris pour la prochaine statuette. Lauréat en titre, Jojo Embiid a visiblement entouré ce match sur son calendrier. L’intérieur débute fort, il inscrit 14 points sur le seul premier quart-temps. Libéré du marquage de Jokic par ses coéquipiers, Joel peut tout donner en attaque et Denver n’a tout simplement pas les armes pour l’arrêter.

Joel Embiid – Tyrese Maxey donnent le ton pour Philly, avec un Nico Batum en mode soldat qui envoie vite deux bombinettes du parking pour aider. Côté Denver, Nikola Jokic est déjà au four et au moulin mais la marque est mieux répartie. Match offensif, match agréable à suivre avec deux équipes qui ne lâchent rien et qui répondent à chaque run adverse. Est-ce qu’on est en avril ou en janvier ? Dur à dire.

Un vrai mano à mano, les MVP au rendez-vous

On le disait juste avant, ce match devait se décider à un rien, tant les deux équipes se sont jouées les yeux dans les yeux. Quand ce ne sont pas Embiid et Jokic qui font le show, les bras droits ou les remplaçants assurent en l’absence des leaders. Pat Beverley apporte l’étincelle pour Philly ? Christian Braun lui répond pour Denver. Nikola Jokic commence à sortir de sa boîte au scoring tandis que Joel Embid continue de tout casser. Philly finit mieux la mi-temps mais Denver ne se laisse pas faire. Jamal Murray envoie un 3-points au buzzer pour égaliser. Score de parité à la pause, bon courage pour dire qui va gagner. (78-78)

Bon retour des vestiaires pour Philly, Embiid et Maxey continuent de flamber. Philly prend les commandes, notamment grâce à une adresse infernale à 3-points. Avec 6 minutes à jouer dans le 3ème QT, Embiid est déjà en 30/10/6. Tu nous dit si tu t’ennuies Jojo ? Un match de plus à 30 points pour la série en cours du bonhomme.

Si le chouchou du Wells Fargo Center est dans son monde, Philly commence néanmoins à toussoter dans le jeu. Les Sixers finissent mal le 3ème quart-temps, avec un énorme trou d’air en attaque. Denver place un 15-2 sur les 5 dernières minutes pour reprendre le lead. Au centre de ce run, un Nikola Jokic absolument partout, scoreur, dominant et symbole d’une énorme domination des Nuggets au rebond offensif (16 !)

Denver lâche prise, Joel Embiid roi du money time

Le money time commence sans les leaders respectifs. Embiid et Jokic soufflent. On attend donc de voir quels lieutenants vont tirer leur épingle du jeu pour être le facteur X. Tobias Harris postule pour le job et offre de supers minutes avec les remplaçants pour faire recoller Philly. Joel Embiid revient pour enfoncer le clou. Le natif de Yaounde colle un 10-0 personnel aux Nuggets, le match semble définitivement tourner en faveur de Philly. On appréciera le hustle d’un Nico Batum qui nous a fait un contre made in Slovénie sur Jamal Murray. Encore un bon match de couteau-suisse pour Batman.

C’est d’autant plus vrai que Denver déjoue sérieusement dans ce dernier acte. Beaucoup de shoots manqués malgré des positions ouvertes, 5 des 10 turnovers dans le seul money time, les Nuggets ont raté leur dernier quart-temps et Philly ne s’est pas fait prier pour en profiter.

Joel Embiid finit sur la ligne une nouvelle soirée XXL pour lui : 41 points, 10 passes, 7 rebonds, à 13/22 au tir et 12/15 sur la ligne. Avec 25 points et 19 rebonds, Nikola Jokic n’aura pas démérité loin de là. Le Joker a été grand mais son vis-à-vis a été immense.